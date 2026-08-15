Складно було на обох напрямках – деталі повідомили в Генштабі

Протягом минулої доби на Харківщині було 26 боїв, пишуть у Генштабі ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку ЗСУ відбили 12 атак росіян у районі Стариці, Вовчанська, Ізбицького, Вільчі, Лимана, Широкого та Хатнього.

На Куп’янському – окупанти намагалися прорватися 14 разів біля Петропавлівки та Голубівки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 233 бойових зіткнення. Вчора противник здійснив 71 авіаційний удар, під час яких скинув 241 керовану авіабомбу. Крім того, загарбники застосували 10 626 дронів-камікадзе та здійснили 3042 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, 36 із застосуванням реактивних систем залпового вогню”, – додали у ГШ.

Також у Генштабі оновили інформацію про втрати росіян.