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“Ворог намагається закріпитися”: знищені дві групи противника на Харківщині

Фронт 13:41   14.08.2026
Вікторія Яковенко
“Ворог намагається закріпитися”: знищені дві групи противника на Харківщині Фото: ДПСУ

На Вовчанському напрямку прикордонники виявили та ліквідували дві групи ворожих штурмовиків – загалом п’ятьох окупантів, повідомили у ДПСУ.

Зазначається, що разом із живою силою ворог втратив транспортний засіб та два генератори. Були уражені ще чотири укриття, які використовувалися для розміщення особового складу.

“Спочатку – розвідка. Далі – точна робота по виявлених цілях. Саме так на Вовчанському напрямку прикордонники позбавляють противника можливості накопичувати сили та облаштовувати позиції. Ворог шукає можливість закріпитися. Прикордонники знаходять його раніше”, – пишуть у ДПСУ.

Нагадаємо, війська РФ посилили тиск на Харківщині, заявив речник Угрупування об’єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов в етері нацмарафону. Він відзначив, що останніми днями зросла інтенсивність атак як на півночі області, так і в районі Куп’янська. Представник ЗСУ пов’язав це зі змінами погоди, якими зміг скористатися ворог. На Південно-Слобожанському напрямку росіяни продовжують спроби створити свою так звану «буферну зону» в прикордонні. На Куп’янському напрямку атаки йдуть у бік Куп’янська-Вузлового на лівому березі Осколу. Водночас на правому окупанти намагаються інфільтруватися до самого Куп’янська через Голубівку та Радьківку. Ворога зупиняють та знищують на кордоні північних районів міста.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Серпня 2026 в 13:41;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Вовчанському напрямку прикордонники виявили та ліквідували дві групи ворожих штурмовиків – загалом п’ятьох окупантів, повідомили у ДПСУ.".