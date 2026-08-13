У Харкові з’являються інсталяції до Дня міста та Незалежності (фото)

В саду ім. Шевченка почали монтувати інсталяції до Дня міста та Дня Незалежності.

Про це повідомляє пресслужба Центрального парку. Зазначається, що працівники використовують в оздобленні алей прикраси минулих років, але перероблені в іншому стилі.

Також неподалік центрального фонтану змонтували екран – там планують показувати тематичні відео.

Нагадаємо, низка заходів до Дня міста, Дня Державного Прапора України та Дня Незалежності України пройде на станціях харківського метрополітену з 19 по 24 серпня, повідомляли у пресслужбі міськради. Зазначається, що концерти та виставки будуть організовані на станціях метро «Історичний музей», «Салтівська», «Студентська», «Академіка Барабашова», «Ярослава Мудрого» та «Наукова». Розклад заходів – тут.