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Усе більше підлітків виходять на роботу: ситуація на Харківщині

Суспільство 12:36   13.08.2026
Вікторія Яковенко
Усе більше підлітків виходять на роботу: ситуація на Харківщині Фото: Опендатабот

5015 підлітків офіційно працевлаштувалися в Україні за 7 місяців 2026 року, повідомляє ресурс «Опендатабот» з посиланням на Пенсійний фонд. Загалом кількість неповнолітніх, які хочуть заробити до 18, зростає, констатують аналітики. На Харківщині ж працює 120 підлітків.

Загалом, за даними ресурсу, кожен третій працевлаштований неповнолітній працює у Києві — 1642 підлітків. На другому місці Дніпропетровщина — 1100 дітей.

За час повномасштабної, окрім регіонів активних бойових дій, поменшало працевлаштованих підлітків на Житомирщині: −21%.

«Майже все це — діти у віці 16–17 років, й лише одна дитина віком 14–15 років. У Work.ua зазначають, що від початку повномасштабного вторгнення запит роботодавців на молодь виріс. Так, за їхніми даними, частка контактів, відкритих у резюме кандидатів до 18 років, зросла з 2,5% у 2021 році до 4,5% у 2025-му. Цьогоріч тенденція продовжується», – зазначили аналітики.

Вони нагадали, що в Україні офіційно працювати можна з 16 років. Водночас закон дозволяє працевлаштовувати й молодших підлітків. З 15 років — за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює. Учні з 14 років також можуть виконувати легку роботу, яка не шкодить здоров’ю та не заважає навчанню, у вільний від навчання час і за згодою одного з батьків.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Серпня 2026 в 12:36;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "5015 підлітків офіційно працевлаштувалися в Україні за 7 місяців 2026 року, повідомляє ресурс «Опендатабот» з посиланням на Пенсійний фонд.".