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На півдні ЗСУ звільнили 26 населених пунктів, убиті майже 10 тисяч росіян

Україна 10:29   13.08.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
На півдні ЗСУ звільнили 26 населених пунктів, убиті майже 10 тисяч росіян

Президент Володимир Зеленський розповів про подробиці результатів операції з деокупації населених пунктів України. Тим часом зміни на карті показали аналітики проєкту DeepState.

За даними Зеленського, українські захисники звільнили понад два десятки населених пунктів у трьох областях України.

“Із січня по серпень цього року наші воїни ДШВ та інших залучених підрозділів провели ефективну наступальну операцію на Олександрівському напрямку. Завдяки активним діям наших військ вдалося суттєво вдарити по окупаційному контингенту. Російські втрати склали щонайменше 9550 осіб убитими та ще більш ніж 6600 осіб пораненими. Було й поповнення обмінного фонду для України”, – написав Зеленський.

За цей час СОУ звільнили 745 квадратних кілометрів. Таким чином, під контроль України повернулися 26 населених пунктів – це села Дніпровської, Донецької та Запорізької областей.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Серпня 2026 в 10:29;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент Володимир Зеленський розповів про подробиці результатів операції з деокупації населених пунктів України.".