Live

«Прапор махає сам собою»: у ЗСУ спростовують захоплення РФ Білого Колодязя

Записано 18:08   05.08.2026
Олена Нагорна
«Прапор махає сам собою»: у ЗСУ спростовують захоплення РФ Білого Колодязя

Вкиди про нібито захоплення російськими військовими селища Білий Колодязь у Вовчанській громаді Харківщини не відповідають дійсності, поінформував в етері нацмарафону речник Угруповання об’єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов.

За його словами, рівень дезінформації щодо цього напрямку надзвичайно високий, а для фейків росіяни вже залучають навіть штучний інтелект.

«Буває настільки часто, що доходить до того, що вже навіть мої колеги питають мене: може, там все ж таки є якась правда в цьому? Ну, бо такий обсяг брехні, але ні, насправді там саме такий обсяг брехні. Якщо ви подивитесь на мапу DeepState і побачите, скільки від Білого Колодязя до найближчої лінії розмежування, то там взагалі не долетіти. Вони застосовують навіть такі вкиди, як нещодавній з використанням штучного інтелекту, який вони, правда, не змогли зробити нормально. Там спершу виглядає так, наче російський вояк махає прапором у Білому Колодязі, потім навпаки прапор махає вояком, а потім вояк взагалі зникає, і прапор махає сам собою», — зазначив Трегубов.

Відео: національний телемарафон

Згенероване ШІ відео, яке згадує Трегубов

На думку речника, такі вигадки можуть бути наслідком необхідності російських генералів звітувати перед вищим командуванням.

«Навіщо при цьому брехати так, як вони брешуть, що вони доходять до Українського (подивіться потім на мапі, де воно знаходиться, це взагалі чи не середина області), що до Білого Колодязя доходять — я не знаю. Мені просто здається, що це елемент вже якоїсь внутрішньої дезінформації», – вважає Трегубов.

Речник додав, що ситуація на Вовчанському напрямку залишається відносно стабільною і суттєво поступається за інтенсивністю боїв тому ж Лиманському напрямку. Насправді супротивник намагається просуватися лише в районі околиць Вовчанських Хуторів зі сходу, де є два невеликі вклинення.

Нагадаємо, 25 липня у 16-му армійському корпусі ЗСУ заявили, що Росія розгортає нову інформаційно-пропагандистську кампанію на Вовчанському напрямку, намагаючись створити фейкову ілюзію загрози оточення та «котла» в районі Великого Бурлука.

4 серпня начальник ХОВА Олег Синєгубов у ході пресконференції спростував інформацію РФ про нібито нові захоплення територій на Вовчанському напрямку.

Читайте також: Новий штурм готував ворог на Харківщині: атаку зірвали ще до початку (відео)

Автор: Олена Нагорна

Популярно

Удар “бандеролями” по приватному сектору Харкова: як усували наслідки (фото)
Удар “бандеролями” по приватному сектору Харкова: як усували наслідки (фото)
05.08.2026, 18:38
Водосховище понад 130 га незаконно використовувала підприємиця на Харківщині
Водосховище понад 130 га незаконно використовувала підприємиця на Харківщині
05.08.2026, 13:45
“Бандеролі” атакували Харків уранці: є постраждалі, фото наслідків
“Бандеролі” атакували Харків уранці: є постраждалі, фото наслідків
05.08.2026, 14:08
Сьогодні 5 серпня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 5 серпня 2026: яке свято та день в історії
05.08.2026, 06:00
Беседін із Куп’янська йде на підвищення: яку посаду прогнозують йому в ХОВА
Беседін із Куп’янська йде на підвищення: яку посаду прогнозують йому в ХОВА
05.08.2026, 15:28
«Вітер фантазії»: нову локацію створюють у саду Шевченка (фото)
«Вітер фантазії»: нову локацію створюють у саду Шевченка (фото)
05.08.2026, 16:14

Новини за темою:

05.08.2026
Удар “бандеролями” по приватному сектору Харкова: як усували наслідки (фото)
05.08.2026
Комісій бракує, люди чекають місяцями: у ХОВА є пропозиції щодо «єВідновлення»
05.08.2026
Поклала на парапет: iPhone вкрали у дівчини в центрі Харкова
05.08.2026
«Вітер фантазії»: нову локацію створюють у саду Шевченка (фото)
05.08.2026
У Харкові подешевшали овочі: актуальні ціни повідомили у мерії


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: ««Прапор махає сам собою»: у ЗСУ спростовують захоплення РФ Білого Колодязя», то перегляньте більше у розділі Записано на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 5 Серпня 2026 в 18:08;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вкиди про нібито захоплення російськими військовими селища Білий Колодязь у Вовчанській громаді Харківщини не відповідають дійсності.".