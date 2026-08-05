«Прапор махає сам собою»: у ЗСУ спростовують захоплення РФ Білого Колодязя

Вкиди про нібито захоплення російськими військовими селища Білий Колодязь у Вовчанській громаді Харківщини не відповідають дійсності, поінформував в етері нацмарафону речник Угруповання об’єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов.

За його словами, рівень дезінформації щодо цього напрямку надзвичайно високий, а для фейків росіяни вже залучають навіть штучний інтелект.

«Буває настільки часто, що доходить до того, що вже навіть мої колеги питають мене: може, там все ж таки є якась правда в цьому? Ну, бо такий обсяг брехні, але ні, насправді там саме такий обсяг брехні. Якщо ви подивитесь на мапу DeepState і побачите, скільки від Білого Колодязя до найближчої лінії розмежування, то там взагалі не долетіти. Вони застосовують навіть такі вкиди, як нещодавній з використанням штучного інтелекту, який вони, правда, не змогли зробити нормально. Там спершу виглядає так, наче російський вояк махає прапором у Білому Колодязі, потім навпаки прапор махає вояком, а потім вояк взагалі зникає, і прапор махає сам собою», — зазначив Трегубов.

Відео: національний телемарафон

Згенероване ШІ відео, яке згадує Трегубов

На думку речника, такі вигадки можуть бути наслідком необхідності російських генералів звітувати перед вищим командуванням.

«Навіщо при цьому брехати так, як вони брешуть, що вони доходять до Українського (подивіться потім на мапі, де воно знаходиться, це взагалі чи не середина області), що до Білого Колодязя доходять — я не знаю. Мені просто здається, що це елемент вже якоїсь внутрішньої дезінформації», – вважає Трегубов.

Речник додав, що ситуація на Вовчанському напрямку залишається відносно стабільною і суттєво поступається за інтенсивністю боїв тому ж Лиманському напрямку. Насправді супротивник намагається просуватися лише в районі околиць Вовчанських Хуторів зі сходу, де є два невеликі вклинення.

Нагадаємо, 25 липня у 16-му армійському корпусі ЗСУ заявили, що Росія розгортає нову інформаційно-пропагандистську кампанію на Вовчанському напрямку, намагаючись створити фейкову ілюзію загрози оточення та «котла» в районі Великого Бурлука.

4 серпня начальник ХОВА Олег Синєгубов у ході пресконференції спростував інформацію РФ про нібито нові захоплення територій на Вовчанському напрямку.