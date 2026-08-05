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Новий штурм готував ворог на Харківщині: атаку зірвали ще до початку (відео)

Фронт 15:25   05.08.2026
Вікторія Яковенко
Новий штурм готував ворог на Харківщині: атаку зірвали ще до початку (відео) Фото: ДПСУ

На Південно-Слобожанському напрямку, поблизу села Артільне, прикордонники зірвали підготовку противника до нового штурму.

Як повідомили у Державній прикордонній службі, у результаті бойової роботи знищено п’ять штурмових груп, дев’ять укриттів, два склади боєприпасів, склад паливно-мастильних матеріалів та квадроцикл, який використовувався для забезпечення російських підрозділів.

“Системне ураження місць накопичення особового складу, логістики та запасів боєприпасів не дозволяє противнику розгорнути наступальні дії у повному обсязі. Саме така щоденна робота прикордонників виснажує ворога та зриває його плани на Південно-Слобожанському напрямку”, – підкреслили захисники.

Нагадаємо, 4 серпня аналітики проєкту DeepState заявили про просування окупантів поблизу села Устинівка на Харківщині. Цей населений пункт знаходиться у Вільхуватській громаді Куп’янського району. Поруч із ним знаходиться прикордонне село Артільне. Про просування окупантів у районі цього села аналітики проєкту DeepState повідомляли 28 липня.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Серпня 2026 в 15:25;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Південно-Слобожанському напрямку, поблизу села Артільне, прикордонники зірвали підготовку противника до нового штурму.".