Прорив РФ на кордоні? Про просування ворога на Харківщині повідомив DeepState

Аналітики проєкту «DeepState» вдень 28 липня оновили мапу бойових дій, вказавши на просування російських військ на Харківщині.

За даними осінтерів, ворог мав успіх поблизу села Артільне. Зазначимо, це село знаходиться буквально на кордоні з РФ у Вільхуватській громаді Куп’янського району.

Нагадаємо, минулого тижня у Державній прикордонній службі України повідомляли, що піхотні групи ворога здійснюють спроби інфільтрації в районі населеного пункту Артільне. Прикордонники бригади «Гарт» фіксували пересування окупантів і знищували їхній особовий склад і техніку – як на українській території, так і в тилу ворога.

Американський Інститут вивчення війни інформував, що російські військові провели місії з інфільтрації біля прикордонного села Артільне.