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Терехов збирає депутатів у Харкові: які питання розглянуть під час сесії

Політика 13:36   28.07.2026
Вікторія Яковенко
Терехов збирає депутатів у Харкові: які питання розглянуть під час сесії Скриншот

Завтра, 29 липня, відбудеться 57-ма позачергова сесія міськради. Відповідне розпорядження підписав мер Харкова Ігор Терехов.

За даними Харківської міськради, сесія розпочнеться о 13:00. Вже традиційно вона відбудеться онлайн.

На порядку денному – 45 питань та розділ «Різне».

Зокрема, депутати планують розглянути зміни до бюджету на 2026 рік, а також питання затвердження кредитного договору з Європейським банком реконструкції та розвитку. Окрему увагу приділять змінам у програмах будівництва метро та розвитку електротранспорту.

Також на порядку денному – реорганізація медичних і освітніх закладів, затвердження програми підтримки ветеранів. Крім того, депутати розглянуть земельні питання та розвиток велосипедної інфраструктури.

повестка дня на сессию горсовета в Харькове

повестка дня на сессию горсовета в Харькове

повестка дня на сессию горсовета в Харькове

Нагадаємо, в етері нацмарафону мер Харкова Ігор Терехов констатував: наступна зима буде дуже складною. Тому готуються до неї безперервно – займаються диференціацією систем водо-, тепло- та енергопостачання, встановлюють модульні котельні, “енергетичні острови”.

Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Липня 2026 в 13:36;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Завтра, 29 липня, відбудеться 57-ма позачергова сесія міськради. Відповідне розпорядження підписав мер Харкова Ігор Терехов.".