Терехов збирає депутатів у Харкові: які питання розглянуть під час сесії

Завтра, 29 липня, відбудеться 57-ма позачергова сесія міськради. Відповідне розпорядження підписав мер Харкова Ігор Терехов.

За даними Харківської міськради, сесія розпочнеться о 13:00. Вже традиційно вона відбудеться онлайн.

На порядку денному – 45 питань та розділ «Різне».

Зокрема, депутати планують розглянути зміни до бюджету на 2026 рік, а також питання затвердження кредитного договору з Європейським банком реконструкції та розвитку. Окрему увагу приділять змінам у програмах будівництва метро та розвитку електротранспорту.

Також на порядку денному – реорганізація медичних і освітніх закладів, затвердження програми підтримки ветеранів. Крім того, депутати розглянуть земельні питання та розвиток велосипедної інфраструктури.

Нагадаємо, в етері нацмарафону мер Харкова Ігор Терехов констатував: наступна зима буде дуже складною. Тому готуються до неї безперервно – займаються диференціацією систем водо-, тепло- та енергопостачання, встановлюють модульні котельні, “енергетичні острови”.