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Що вже зробили у пошкодженому будинку на вулиці Киргизькій у Харкові (фото)

Суспільство 14:44   28.07.2026
Вікторія Яковенко
Що вже зробили у пошкодженому будинку на вулиці Киргизькій у Харкові (фото) Фото: Харківська міськрада

На вулиці Киргизькій відновлюють багатоквартирний житловий будинок, пошкоджений внаслідок ворожих обстрілів, повідомили у пресслужбі Харківської міськради.

“Фахівці вже замінили вікна у місцях загального користування, збудували стіни та перегородки, виконали ремонт у під’їздах і відновили вимощення навколо будинку. Зараз будівельники відновлюють вентиляційні канали і готуються до ремонту фасаду”, – розповіли у департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції.

Також проєктом передбачено відновлення перекриття п’ятого поверху, утеплення та фарбування фасаду, капітальний ремонт покрівлі та інші відновлювальні роботи.

восстановление дома в Харькове
Фото: Харківська міськрада
восстановление дома в Харькове
Фото: Харківська міськрада
восстановление дома в Харькове
Фото: Харківська міськрада
восстановление дома в Харькове
Фото: Харківська міськрада

Нагадаємо, раніше мер Харкова Ігор Терехов в інтерв’ю інформаційному агентству «Інтерфакс-Україна» повідомляв, що майже 13 тисяч об’єктів у місті було розтрощено, серед яких близько 10 тисяч – житлові будинки, приблизно порівну приватних та багатоповерхових. У місті вже відновили чотири тисячі будинків.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Липня 2026 в 14:44;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На вулиці Киргизькій відновлюють багатоквартирний житловий будинок, пошкоджений внаслідок ворожих обстрілів, повідомили у пресслужбі Харківської міськради.".