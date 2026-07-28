Що вже зробили у пошкодженому будинку на вулиці Киргизькій у Харкові (фото)

На вулиці Киргизькій відновлюють багатоквартирний житловий будинок, пошкоджений внаслідок ворожих обстрілів, повідомили у пресслужбі Харківської міськради.

“Фахівці вже замінили вікна у місцях загального користування, збудували стіни та перегородки, виконали ремонт у під’їздах і відновили вимощення навколо будинку. Зараз будівельники відновлюють вентиляційні канали і готуються до ремонту фасаду”, – розповіли у департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції.

Також проєктом передбачено відновлення перекриття п’ятого поверху, утеплення та фарбування фасаду, капітальний ремонт покрівлі та інші відновлювальні роботи.

Нагадаємо, раніше мер Харкова Ігор Терехов в інтерв’ю інформаційному агентству «Інтерфакс-Україна» повідомляв, що майже 13 тисяч об’єктів у місті було розтрощено, серед яких близько 10 тисяч – житлові будинки, приблизно порівну приватних та багатоповерхових. У місті вже відновили чотири тисячі будинків.