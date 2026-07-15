Терехов про динаміку обстрілів Харкова, чого не вистачає для відбудови

В інтерв’ю інформаційному агентству «Інтерфакс-Україна» мер Харкова Ігор Терехов розповів, чим зараз ворог атакує місто. Також він констатував, що через ворожі «прильоти» в обласному центрі – великі руйнації.

«Динаміка обстрілів йде хвилями: буває, коли їх 15-25 за день, а буває три-чотири. Нас обстрілюють з першого дня війни, були часи, коли ми навіть не мали можливості порахувати, скільки ж було обстрілів. Зараз ми рахуємо. Нас обстрілюють з усіх типів зброї, починаючи від С-300, С-400, балістики, КАБи, і насправді дуже великі руйнації», – сказав мер.

За його даними, майже 13 тисяч об’єктів у Харкові було розтрощено, серед яких близько 10 тисяч – житлові будинки, приблизно порівну приватних та багатоповерхових. У місті вже відновили чотири тисячі будинків.

«Дуже бракує коштів. Ми починали за власні кошти відновлювати, потім нам держава там трошки дала, і я вдячний за те, що дали, але ж не вистачає. У цьому році, на жаль, ми не отримали ще жодної копійки державних коштів на відбудову. Є прогнози, є обіцянки, але поки що не отримали нічого. Втім, ми не зупиняємось, ми працюємо», – каже Терехов.

Крім браку коштів на відбудову, не вистачає і кадрів, констатує міський голова.

«Бо тільки наших комунальників, хлопців та дівчат, які пішли воювати за часи війни більш ніж тисяча людей», – підкреслив Терехов.