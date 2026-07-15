БпЛА атакували Харків: зафіксували влучання у квартиру (доповнено)

Влучання ворожих дронів зафіксували у Київському районі.

Доповнено о 14:11. Також у Київському районі зафіксували влучання ворожого дрону у квартиру в багатоповерховому будинку, написав мер Ігор Терехов близько 14:10.

Доповнено о 13:49. Влучання БпЛА у Київському районі зафіксували біля житлового будинку. Обійшлося без постраждалих та руйнувань, пише мер Харкова Ігор Терехов.

13:38. Про “приліт” мер Харкова Ігор Терехов написав о 13:35. Він зазначив, що наразі деталі уточнюються.

Нагадаємо, внаслідок російських обстрілів протягом минулої доби на Харківщині загинули двоє людей, 16 – постраждали. Під ударом були Харків та 21 населений пункт області. Про це у зведенні 15 липня повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Протягом минулої доби регіон атакували дві ракети, вісім КАБів, 11 БпЛА типу «Герань-2», 12 «молний», п’ять FPV-дронів, тип ще 32 безпілотників встановлюють. Внаслідок російських обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Харкові, а також Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському та Чугуївському районах.