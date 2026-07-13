Терехов розповів, про що напередодні говорили із президентом Зеленським

Мер Харкова Ігор Терехов розкрив подробиці зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським.

За його словами, переважно обговорювали стратегічні питання, які Україні необхідно вирішувати якнайшвидше, щоб сформувати нову модель розвитку країни.

“Україні необхідно переходити від сировинної економіки до економіки виробництва, високої доданої вартості, сучасних технологій та власних інженерних рішень. Розвиток української промисловості, машинобудування й оборонно-промислового комплексу мають стати одними із наших пріоритетів”, – наголосив Терехов.

Також говорили про посилення енергосфери – для того, щоб вона стала менш уразливою перед атаками росіян, а також – про боротьбу з бідністю. Насамперед, на думку Терехова, необхідно переглянути розмір зарплат та пенсій для деяких працівників.

“Ми вже зробили важливий крок, забезпечивши підвищення оплати праці освітян. Наступним має стати осучаснення заробітних плат медичних працівників, рятувальників, комунальників та інших фахівців бюджетної сфери. Системного підходу потребує підтримка вимушених переселенців та українців, які живуть за кордоном. Наше завдання – створити умови, за яких люди зможуть будувати своє майбутнє в Україні“, – зазначив мер.

А одним із найбільших національних проєктів має стати масштабна державна програма модернізації та будівництва житла, вважає мер.

“Доступне житло, довгострокова оренда, соціальні квартири, оренда з правом викупу та доступна іпотека – це відповідь одразу на кілька стратегічних викликів: повернення українців, підтримку вимушених переселенців, боротьбу з бідністю, розвиток економіки та створення сотень тисяч нових робочих місць”, – додав він.

Водночас жодного слова про те, що Терехову пропонували стати прем’єр-міністром України, у дописі не прозвучало.

Нагадаємо, напередодні після зустрічі із президентом Володимиром Зеленським прем’єр-міністр України Юлія Свириденко написала про фактичне закінчення свого шляху на посаді глави уряду. Водночас, за даними джерела видання «Українська правда», на посаду прем’єра на цей час претендують чотири кандидати. Серед них мер Харкова – Ігор Терехов. Згодом стало відомо, що 13 липня глава держави вже зустрівся з усіма чотирма кандидатами. Зеленський зазначив, що досвід Харкова у підтримці людей може бути поширений і на інші міста та громади. Про те, що Терехова розглядають на посаду прем’єра, він також не написав.