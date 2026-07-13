Новини Харкова — головне 13 липня: ремонт доріг у місті

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

08:13

Генштаб ЗСУ розповів, де було напруженіше на Харківщині

У зведенні 13 липня Генштаб ЗСУ повідомив про бої, які були на Харківщині протягом минулої доби.

На півночі від Харкова зафіксували 13 атак окупантів біля Стариці, Вовчанська, Гоптівки, Караїчного, Лимана, Графського, Малої Вовчі та Одрадного. На Куп’янському напрямку СОУ відбили три штурми в районі Куп’янська та Новоплатонівки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 257 бойових зіткнень. Учора противник завдав 70 авіаційних ударів, скинувши 246 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8676 дронів-камікадзе та здійснив 3296 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 32 — із реактивних систем залпового вогню”, – пишуть у Генштабі.

07:35

Тролейбус №55 два дні їздитиме по-новому в Харкові

У пресслужбі мерії попереджають, що 13 та 14 липня обмежать рух транспорту на вулиці Рудика від Харківського шосе до вулиці Лісопарківської. Такі зміни в Харкові діятимуть з 09:30 до 17:00.

У департаменті будівництва та шляхового господарства пояснили: це пов’язано із ремонтом дороги. Проїжджати можна буде вільною від виконання робіт смугою.

Також у цей час на ділянці буде припинений рух тролейбусів, і вони курсуватимуть так:

№55: пр. Жуковського – вул. Академіка Проскури – вул. Вадима Манька – вул. Лісопарківська – розворотне коло «Вул. Рудика» – вул. Лісопарківська – вул. Вадима Манька – вул. Академіка Проскури – Харківське шосе – вул. Сумська – майдан Конституції;

у зворотному напрямку: майдан Конституції – вул. Університетська – майдан Конституції – вул. Сумська – Харківське шосе – вул. Академіка Проскури – пр. Жуковського – пр. Жуковського (сел. Жуковського).