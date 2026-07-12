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Росіяни вдарили по АЗС на Балаклійщині – начальник МВА Карабанов

Події 21:37   12.07.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Росіяни вдарили по АЗС на Балаклійщині – начальник МВА Карабанов Фото: pixabay.com

Про російський удар по громаді повідомив начальник Балаклійської МВА Віталій Карабанов.

За його даними, удар прийшовся по заправці на території Волохово-Ярського старостинського округу.

Він уточнив, що внаслідок “прильоту” постраждала жінка – медики вже оперативно надали їй медичну допомогу. Тим часом на місці удару продовжують працювати профільні служби.

“Закликаю кожного жителя громади бути максимально уважними до власної безпеки. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, не відкладайте перехід до укриття та бережіть себе й своїх близьких”, – додав Карабанов.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Липня 2026 в 21:37;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про російський удар по громаді повідомив начальник Балаклійської МВА Віталій Карабанов.".