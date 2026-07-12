Россияне ударили по АЗС на Балаклейщине – начальник ГВА Карабанов

О российском ударе по громаде сообщил начальник Балаклейской ГВА Виталий Карабанов.

По его данным, удар пришелся по заправке на территории Волохово-Ярского старостинского округа.

Он уточнил, что в результате «прилета» пострадала женщина – медики уже оперативно оказали ей медпомощь. Тем временем на месте удара продолжают работать профильные службы.

«Призываю каждого жителя общества быть максимально внимательными к собственной безопасности. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги, не откладывайте переход к укрытию и берегите себя и своих близких», – добавил Карабанов.