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Россияне ударили по АЗС на Балаклейщине – начальник ГВА Карабанов

Происшествия 21:37   12.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
Россияне ударили по АЗС на Балаклейщине – начальник ГВА Карабанов

О российском ударе по громаде сообщил начальник Балаклейской ГВА Виталий Карабанов.

По его данным, удар пришелся по заправке на территории Волохово-Ярского старостинского округа.

Он уточнил, что в результате «прилета» пострадала женщина – медики уже оперативно оказали ей медпомощь. Тем временем на месте удара продолжают работать профильные службы.

«Призываю каждого жителя общества быть максимально внимательными к собственной безопасности. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги, не откладывайте переход к укрытию и берегите себя и своих близких», – добавил Карабанов.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 12 июля 2026 в 21:37;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О российском ударе по громаде сообщил начальник Балаклейской ГВА Виталий Карабанов.".