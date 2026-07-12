Больше 400 окон вылетели из-за ночных «прилетов», повреждены 12 многоэтажек

В пресс-службе мэрии показали последствия ночных обстрелов Харькова, а также рассказали, что происходит на местах ударов.

Предварительно, в результате ночной атаки повреждены 12 многоэтажек и детсад. Вылетели, как минимум, 420 окон и 150 остекления балконов.

«На месте работают специалисты КП «Жилкомсервис». Они обследуют дома на наличие разрушений и консультируют жителей о получении помощи по программе «єВідновлення», – добавили в мэрии.

Напомним, ночью 12 июля россияне атаковали Харьков БпЛА. Под ударами оказались три района – Шевченковский, Киевский и Салтовский. Первые удары по городу зафиксировали около 03:10. Мэр Игорь Терехов проинформировал: «прилетело» по Шевченковскому и Киевскому районам. В последнем после атаки начался пожар. В результате удара дронами по городу в Шевченковском районе пострадали более 20 жилых домов, в Киевском — горел гаражный кооператив. Людей, обратившихся за медпомощью – трое. Позже начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил: досталось еще и Салтовскому району. А среди пострадавших – 16-летняя девушка.