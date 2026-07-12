Новости Харькова — главное 12 июля: «прилеты» в городе, пострадали люди

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07:33

Атака БпЛА на Харьков: трое пострадавших, более 20 поврежденных домов

Ночью 12 июля россияне атаковали Харьков БпЛА. Под ударами оказались три района – Шевченковский, Киевский и Салтовский. Первые удары по городу зафиксировали около 03:10. Мэр Игорь Терехов проинформировал: «прилетело» по Шевченковскому и Киевскому районам. В последнем после атаки начался пожар.

«В результате удара дронами по городу, в Шевченковском районе пострадали более 20 жилых домов, в Киевском — горел гаражный кооператив. Людей, обратившихся за медпомощью – трое», – написал Терехов.

Позже начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил: досталось еще и Салтовскому району. А среди пострадавших – 16-летняя девушка.