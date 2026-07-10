Мать угрожала физической расправой дочери в Харькове – что сделали копы

36-летняя мать оскорбляла и угрожала избить 13-летнюю дочь, сообщает Нацполиция.

О домашнем насилии в полицию сообщила 58-летняя женщина, она же и рассказала, что ее 36-летняя дочь ругается, агрессивно ведет себя и угрожает физической расправой ее 13-летней внучке.

Полицейские составили в отношении обидчицы админпротокол. А еще дополнительно правоохранители вынесли срочное запретительное предписание, которое запрещает ей любым способом контактировать с пострадавшей.

Правоохранители предупредили злоумышленницу об административной ответственности, если она нарушит срочное запретительное предписание.