Мать угрожала физической расправой дочери в Харькове – что сделали копы
36-летняя мать оскорбляла и угрожала избить 13-летнюю дочь, сообщает Нацполиция.
О домашнем насилии в полицию сообщила 58-летняя женщина, она же и рассказала, что ее 36-летняя дочь ругается, агрессивно ведет себя и угрожает физической расправой ее 13-летней внучке.
Полицейские составили в отношении обидчицы админпротокол. А еще дополнительно правоохранители вынесли срочное запретительное предписание, которое запрещает ей любым способом контактировать с пострадавшей.
Правоохранители предупредили злоумышленницу об административной ответственности, если она нарушит срочное запретительное предписание.