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Мать угрожала физической расправой дочери в Харькове – что сделали копы

Происшествия 19:10   10.07.2026
Оксана Якушко
Мать угрожала физической расправой дочери в Харькове – что сделали копы

36-летняя мать оскорбляла и угрожала избить 13-летнюю дочь, сообщает Нацполиция.

О домашнем насилии в полицию сообщила 58-летняя женщина, она же и рассказала, что ее 36-летняя дочь ругается, агрессивно ведет себя и угрожает физической расправой ее 13-летней внучке.

Полицейские составили в отношении обидчицы админпротокол. А еще дополнительно правоохранители вынесли срочное запретительное предписание, которое запрещает ей любым способом контактировать с пострадавшей.

Правоохранители предупредили злоумышленницу об административной ответственности, если она нарушит срочное запретительное предписание.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 10 июля 2026 в 19:10;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "36-летняя мать оскорбляла и угрожала избить 13-летнюю дочь, сообщает Нацполиция.".