Терехов призывает украинцев почтить память погибших из-за агрессии РФ медиков

10 июля в Украине чествуют память медработников, чьи жизни унесла война. Как минимум 510 медиков погибли в результате боевых действий РФ против Украины.

Мэр Харькова Игорь Терехов призвал всех украинцев не оставаться в стороне, а вместе разделить этот День памяти.

«Я прошу всех украинцев присоединиться к этой памяти. Разместить их фото в соцсетях. Поставить рамку в Facebook. Прийти с цветами к их портретам в больницах», – написал городской голова.

Он также написал, что во всех медицинских учреждениях обустроили специальные мемориальные локации. На этих местах все желающие смогут почтить всех тех, кто погиб из-за войны.

«Потому что память о погибших медиках – это не только наша благодарность. Это мера нашей человечности. Вечная память погибшим медикам. Честь и благодарность всем, кто продолжает их дело», – добавил Терехов.