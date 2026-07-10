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Терехов призывает украинцев почтить память погибших из-за агрессии РФ медиков

Общество 09:40   10.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
Терехов призывает украинцев почтить память погибших из-за агрессии РФ медиков Фото: Игорь Терехов/Telegram

10 июля в Украине чествуют память медработников, чьи жизни унесла война. Как минимум 510 медиков погибли в результате боевых действий РФ против Украины. 

Мэр Харькова Игорь Терехов призвал всех украинцев не оставаться в стороне, а вместе разделить этот День памяти.

«Я прошу всех украинцев присоединиться к этой памяти. Разместить их фото в соцсетях. Поставить рамку в Facebook. Прийти с цветами к их портретам в больницах», – написал городской голова.

Он также написал, что во всех медицинских учреждениях обустроили специальные мемориальные локации. На этих местах все желающие смогут почтить всех тех, кто погиб из-за войны.

«Потому что память о погибших медиках – это не только наша благодарность. Это мера нашей человечности. Вечная память погибшим медикам. Честь и благодарность всем, кто продолжает их дело», – добавил Терехов.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 10 июля 2026 в 09:40;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "10 июля в Украине чествуют память медработников, чьи жизни унесла война. Как минимум 510 медиков погибли в результате боевых действий РФ против Украины. ".