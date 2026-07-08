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«Рисовали» фальшивые диагнозы: четырех врачей подозревают на Харьковщине — СБУ

Общество 14:30   08.07.2026
Виктория Яковенко
«Рисовали» фальшивые диагнозы: четырех врачей подозревают на Харьковщине — СБУ Фото: Владислав Абдула

Правоохранители разоблачили на Харьковщине очередную схему уклонения от мобилизации. В этот раз, считает следствие, военнообязанным мужчинам «помогали» чиновники медицинских учреждений.

Фигуранты – заведующая терапевтическим отделением, врач-невропатолог, врач-офтальмолог и семейный врач, работающие в трех медучреждениях Харьковского района, сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Следствие установило, что медики вступали в сговор с мужчинами, желающими избежать призыва под предлогом якобы плохого здоровья.

«В течение 2024 года врачи систематически «рисовали» уклонистам несуществующие диагнозы серьезных заболеваний и безосновательно направляли мужчин на МСЭК для оформления группы инвалидности. Потом эти псевдоинвалиды снимались с военного учета по состоянию здоровья и получали возможность побега за границу», — отметили правоохранители.

На самом деле таких заболеваний у этих мужчин не было, а сами они даже не проходили соответствующих медицинских обследований и стационарных лечений, выяснили в СБУ.

Медикам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УКУ (служебный подлог, совершенный по предварительному сговору группой лиц).

«Одна из фигуранток уведомлена о подозрении заочно, поскольку она скрывается от правосудия за границей», — уточнили правоохранители.

Следственные действия продолжаются, в СБУ устанавливают других должностных лиц медучреждений, предположительно, причастных к противоправной схеме.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 8 июля 2026 в 14:30;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители разоблачили на Харьковщине очередную схему уклонения от мобилизации. В этот раз, считает следствие, военнообязанным мужчинам «помогали» чиновники медучреждений.".