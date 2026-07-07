В среду в Харькове и области разгуляется стихия — прогноз погоды

В среду, 8 июля, в Харькове и области будет облачно. Ночью без существенных осадков. Днем кратковременный дождь и гроза. По области местами ливни, град и шквалы до 15–20 м/с.

В Харькове ночью термометры покажут 17–19 градусов, днем — 23–25, сообщили в Гидрометеорологическом центре Харьковской и Луганской областей.

По области ночная температура составит 13–18 градусов, днем — 23–28.

Ветер южный, 9–14 м/с.

Отметим, что жара временно отступает. Уже на этой неделе в Харькове и области ожидается ощутимое похолодание. По данным синоптика Наталки Диденко, в Украину идет холодный атмосферный фронт, который принесет с собой обильные дожди. Осадки местами могут перерасти в сильные ливни с градом и шквалами. О таких опасных метеорологических явлениях в регионе днем в среду, 8 июля, уже предупредили в местном Гидрометцентре. Похолодание будет удерживаться как минимум до конца недели. Впрочем, специалисты призывают не расстраиваться из-за непогоды и наслаждаться прохладным воздухом, ведь жара еще должна вернуться.