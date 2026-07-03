Сегодня 3 июля 2026: какой праздник и день в истории

3 июля в Украине — День зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВСУ и День армейской авиации Сухопутных войск ВСУ. В этот день 1996 года премьер-министр Великобритании Джон Мэйджор объявил о возвращении Скунского камня в Шотландию после почти 700 лет пребывания в Англии. В 1991-м Верховная Рада приняла закон «О всеукраинском и местных референдумах». В 1940-м англичане атаковали флот своих недавних союзников французов на военно-морской базе Мерс-эль-Кебир. В 1928-м в продажу поступили первые телевизоры. В 1863-м окончилась самая кровопролитная из битв Гражданской войны в США — битва под Геттисбургом. В 987-м во Франции короновали первого из королей династии Капетингов – Гуго Капета.

Праздники и памятные даты 3 июля

3 июля в Украине — День зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВСУ и День армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

В мире — Всемирный день без полиэтиленовых пакетов.

Также сегодня: День неповиновения, Международный день бросания камня, День благодарности кондиционерам, Всемирный день суриката.

3 июля в истории

3 июля 987 года короновали короля франков Гуго Капета. На этом завершилось правление в стране Каролингской династии и началась эпоха Капетингов. Подробнее.

3 июля 1863 года завершилось самое кровавое сражение Гражданской войны в США – под Геттисбургом. Подробнее.

3 июля 1928 года в продаже появились первые телевизоры. Подробнее.

3 июля 1940 года англичане атаковали флот своих недавних союзников французов на военно-морской базе Мерс-эль-Кебир (в Алжире), чтобы не допустить передачи военных кораблей Франции нацистам. Подробнее.

3 июля 1991 года Верховная Рада УССР приняла закон «О всеукраинском и местных референдумах». Подробнее.

3 июля 1996 года премьер-министр Великобритании Джон Мэйджор объявил о возвращении Скунского камня в Шотландию после почти 700 лет пребывания в Англии. Этот 152-килограммовый блок красного песчаника, который называют Камень Судьбы, является важнейшей реликвией для шотландского народа. По легендам, камень использовали для коронаций еще времен древнего королевства Дал Риада (оно находилось на территории современной Западной Шотландии и Северной Ирландии). По преданию, в IX веке король Кеннет I перевез камень в Скун, ставший традиционным местом коронации шотландских монархов. С тех пор именно там проводились коронации всех преемников Кеннета на престоле. Современные исследования камня несколько упрощают его историю. Геологи доказали, что реликвия ни откуда не прибыла в Скун: песчаник добыли в окрестностях этого поселения. Впрочем, это не делает его менее исторически или символически значимым. В Лондон этот камень попал после захвата Шотландии королем Англии Эдуардом I. Это произошло еще в 1296 году. Впоследствии глыбу встроили в коронационное кресло английских монархов.

С тех пор его использовали во время коронаций английских, а затем британских монархов на протяжении веков. Шотландцам Скунский камень отказывались отдать даже ради сохранения реликвии во времена Второй мировой и масштабных бомбардировок Великобритании. В середине ХХ века группа студентов университета Глазго похитила реликвию, чтобы вернуть на родину. Несколько месяцев ее разыскивала вся Великобритания. А похитители в конце концов разместили Скунский камень у развалин Арбротского аббатства – места, где в 1320 году подписали декларацию шотландской независимости. Его вернули в Лондон и через год после этих событий реликвия «приняла участие» в коронации королевы Елизаветы II. Именно во времена ее правления правительство все же пошло навстречу Шотландии – камень вернули. Сейчас он хранится в Эдинбургском замке. Однако иногда он посещает Лондон. В последний раз это было в 2023 году, когда Камень Судьбы доставили на коронацию короля Великобритании Карла III (Чарльза III).

Церковный праздник 3 июля

3 июля чествуют мученика Иакинфа. Подробнее.

Народные приметы

Если 3 июля пойдет дождь, то еще 40 дней будет мокро.

Если на растениях нет паутины, то ближайшие дни будут дождливыми.

Если облака плывут высоко, погода будет сухой.

Что нельзя делать 3 июля

Женщинам нельзя ходить с распущенными волосами.

Нельзя перечислять отложенные деньги, иначе у вас будут непредвиденные расходы.

Нельзя выбрасывать остатки пищи.