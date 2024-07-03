Сегодня 3 июля: какой праздник и день в истории

3 июля в Украине – День зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВСУ. В 987 году в этот день во Франции короновали первого из королей династии Капетингов – Гуго Капета. В 1863-м окончилась самая кровопролитная из битв Гражданской войны в США — битва под Геттисбургом. В 1928-м в продажу поступили первые телевизоры. В 1940-м англичане атаковали флот своих недавних союзников французов на военно-морской базе Мерс-эль-Кебир.

Праздники и памятные даты 3 июля

3 июля в Украине – День зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВСУ.

В мире — Всемирный день без полиэтиленовых пакетов.

Также отмечают: День непослушания, День благодарности кондиционеру, Международный день бросания камня.

3 июля в истории

3 июля 987 года короновали короля франков Гуго Капета. На этом завершилось правление в стране Каролингской династии и началась эпоха Капетингов. Подробнее.

3 июля 1863 года завершилось самое кровавое сражение Гражданской войны в США – под Геттисбургом. Подробнее.

3 июля 1928 года в продаже появились первые телевизоры. Изобретение американского инженера Эрнста Александерсона поступило в продажу в США. Телевизор стоил 75 долларов (это примерно две средние зарплаты простого рабочего тех времен). Подробнее.

3 июля 1940 года англичане атаковали флот своих недавних союзников французов на военно-морской базе Мерс-эль-Кебир (в Алжире), чтобы не допустить передачи военных кораблей Франции нацистам. В результате боя погибли более 1200 французских моряков, затонули три корабля (потери британцев составляли шесть самолетов и два летчика).

«Я не думаю, что я когда-нибудь слышал, чтобы кто-то из британцев или кто-то другой называл нападение на французский флот в Мерс-эль-Кебире (операция «Катапульта») победой; это было необходимым злом», — отмечает историк из Оксфордского университета Ричард Микин.

Нападение произошло на фоне перемирия с нацистской Германией, которое французы подписали 22 июня 1940 года. Перед тем, в том же году, Великобритания и Франция на заседании Высшего военного совета в Лондоне 28 марта 1940 года обязались не заключать сепаратный мир с Германией. 13 июня 1940-го премьер-министр Франции Рейно предупредил своего британского коллегу Уинстона Черчилля на заключительном заседании общего Высшего военного совета, что Франция вынуждена будет прекратить участие в войне, и попросил освободить ее от обязательств. 16 июня британский военный кабинет согласился на просьбу французов, но поставил условие: французский военно-морской флот должен отплыть в британские гавани. Это было особенно важно для британцев, учитывая ситуацию в Средиземном море. Там перспектива объединения итальянского и французского флотов против британцев была если не катастрофической, то близкой к этому.

В считанные дни, которые оставались до капитуляции Франции, даже возникала идея создания франко-британского союза (по сути, «виртуального государства» с общим гражданством, органами обороны и т.п.). Это позволило бы Франции, даже потеряв территории на континенте, продолжать борьбу. Британцы даже «открутили назад» данное французам разрешение на перемирие с Германией. Но идея союза не нашла поддержки во французском кабинете министров. Особенно резко против выступил заместитель Рейно маршал Филипп Петен, который, как известно, был настроен на перемирие с нацистами. Далее события развивались стремительно – Рейно ушел в отставку, Петен возглавил правительство Франции, быстро согласившееся на условия немецких оккупантов. Французское командование, в том числе – командование военно-морского флота, прекратило отвечать на запросы недавних союзников касательно вывода кораблей из портов в сторону британских гаваней. Более того – тем французским кораблям, которые уже находились в британских портах, пришел приказ подготовиться к выходу в море. Британцы перехватили это сообщение французского командования.

Условия перемирия между Францией и Германией предусматривали, что французский флот де-юре будет оставаться в собственности французов и не будет подчиняться нацистам. Однако одновременно прописали требования разоружения и демобилизации французских военных и переход кораблей под контроль немцев или итальянцев. Поэтому британцы имели все причины полагать, что рано или поздно захватчики от контроля над французским флотом перейдут к его использованию в боевых действиях против могучего морского государства – Великобритании. Такого позволить британцы не могли. Так что премьер-министр Уинстон Черчилль утвердил решение либо захватить, либо уничтожить французский флот. Именно в таких условиях утром 3 июля 1940 года одновременно произошли события в ряде портов.

В британских захватили все французские торговые и военные корабли, не успевшие (или не пожелавшие) покинуть эти гавани. А на флот, базировавшийся в Мерс-эль-Кебире, совершили воздушное нападение, чем вывели из строя эту часть французских ВМС. Черчилль впоследствии так высказался по поводу тех событий: «Это было самое ненавистное решение, самое неестественное и самое болезненное, которое меня когда-либо волновало».

Церковный праздник 3 июля

3 июля чествуют мученика Иакинфа. Он вырос в христианской семье. Римский император Траян поставил его своим кубикуларием (камергером императорского дворца). Однажды во время языческого празднования Траян пировал в капище, а Иакинф заперся в своей комнате и молился. Слова молитвы услышал один из слуг. Он донес императору, что Иакинф тайно молится Христу. Тогда Иакинфа схватили. Траян предложил ему отведать идоложертвенного мяса, но святой отказался и объявил себя христианином. После жестоких пыток мученика заключили в тюрьму, там мучили голодом и жаждой, чтобы заставить съесть идольскую пищу. На 38-й день один из сторожей, принесший идоложертвенное мясо, увидел рядом с мучеником ангелов, которые одевали его в светлую одежду и возлагали на его голову венец. Тем не менее суд над Иакинфом решили продлить, но его нашли в тюрьме мертвым.

Народные приметы

Если 3 июля пойдет дождь, то еще 40 дней будет мокро.

Если на растениях нет паутины, то ближайшие дни будут дождливыми.

Если облака плывут высоко, погода будет сухой.

Что нельзя делать 3 июля

Женщинам нельзя ходить с распущенными волосами.

Нельзя перечислять отложенные деньги, иначе у вас будут непредвиденные расходы.

Нельзя выбрасывать остатки пищи.