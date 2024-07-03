Сьогодні 3 липня: яке свято та день в історії

3 липня в Україні – День зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗСУ. У 987 році в цей день у Франції коронували першого з королів династії Капетингів – Гуго Капета. У 1863-му закінчилася найбільш кровопролитна з битв Громадянської війни в США — битва під Геттісбургом. У 1928-му в продаж надійшли перші телевізори. У 1940-му англійці атакували флот своїх недавніх союзників французів на військово-морській базі Мерс-ель-Кебір.

Свята та пам’ятні дати 3 липня

3 липня в Україні – День зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗСУ.

У світі – Всесвітній день без поліетиленових пакетів.

Також відзначають: День непокори, День подяки кондиціонеру, Міжнародний день кидання каменю.

3 липня в історії

3 липня 987 року коронували короля франків Гуго Капета. На цьому завершилося правління країни Каролінзької династії та почалася епоха Капетингів. Детальніше.

3 липня 1863 року завершилася найкривавіша з битв Громадянської війни в ​​США – під Геттісбургом. Детальніше.

3 липня 1928 року в продажу з’явилися перші телевізори. Винахід американського інженера Ернста Александерсона надійшов у продаж у США. Телевізор коштував 75 ​​доларів (це приблизно дві середні зарплати простого робітника тих часів). Детальніше.

3 липня 1940 року англійці атакували флот своїх недавніх союзників французів на військово-морській базі Мерс-ель-Кебір (в Алжирі), щоб не допустити передачі військових кораблів Франції нацистам. Внаслідок бою загинули понад 1200 французьких моряків, затонули три кораблі (втрати британців складали шість літаків та два льотчики).

“Я не думаю, що я колись чув, щоб хтось із британців чи хтось інший називав напад на французький флот у Мерс-ель-Кебірі (операція “Катапульта”) перемогою; це було необхідним злом”, – зазначає історик з Оксфордського університету Річард Мікін.

Напад стався на тлі перемир’я з нацистською Німеччиною, яке французи підписали 22 червня 1940 року. Перед тим, того ж року, Велика Британія та Франція на засіданні Вищої військової ради в Лондоні 28 березня 1940 року зобов’язалися не укладати сепаратний мир із Німеччиною. 13 червня 1940 року прем’єр-міністр Франції Рейно попередив свого британського колегу Вінстона Черчилля на заключному засіданні загальної Вищої військової ради, що Франція змушена буде припинити участь у війні, та попросив звільнити її від зобов’язань. 16 червня британський військовий кабінет погодився на прохання французів, але поставив умову: французький військово-морський флот має відплисти до британських гаваней. Це було особливо важливо для британців з огляду на ситуацію в Середземному морі. Там перспектива об’єднання італійського та французького флотів проти британців була якщо не катастрофічною, то близькою до цього.

За лічені дні, які залишалися до капітуляції Франції, навіть виникала ідея створення франко-британського союзу (по суті, “віртуальної держави” зі спільним громадянством, органами оборони тощо). Це дозволило б Франції, навіть втративши територію на континенті, продовжувати боротьбу. Британці навіть “відкрутили назад” наданий французам дозвіл на перемир’я з Німеччиною. Але ідея союзу не знайшла підтримки у французькому кабінеті міністрів. Особливо різко проти виступив заступник Рейно маршал Філіп Петен, який, як відомо, був налаштований на перемир’я з нацистами. Далі події розвивалися стрімко – Рейно пішов у відставку, Петен очолив уряд Франції, який швидко погодився на умови німецьких окупантів. Французьке командування, зокрема командування військово-морського флоту, припинило відповідати на запити нещодавніх союзників щодо виведення кораблів з портів у бік британських гаваней. Щобільше – тим французьким кораблям, які вже перебували у британських портах, надійшов наказ підготуватися до виходу в море. Британці перехопили це повідомлення французького командування.

Умови перемир’я між Францією та Німеччиною передбачали, що французький флот де-юре залишатиметься у власності французів і не підпорядковуватиметься нацистам. Однак одночасно прописали вимоги роззброєння та демобілізації французьких військових та перехід кораблів під контроль німців чи італійців. Тому британці мали всі причини вважати, що рано чи пізно загарбники від контролю над французьким флотом перейдуть до його використання у бойових діях проти могутньої морської держави – Великої Британії. Такого дозволити британці не могли. Тож прем’єр-міністр Вінстон Черчилль ухвалив рішення або захопити, або знищити французький флот. Саме за таких умов вранці 3 липня 1940 року одночасно відбулися події в ряді портів.

У британських захопили всі французькі торгові та військові кораблі, які не встигли (або не побажали) покинути ці гавані. А на флот, що базувався в Мерс-ель-Кебірі, вчинили повітряний напад, чим вивели з ладу цю частину французьких ВМС. Черчилль згодом так висловився з приводу тих подій: “Це було найненависніше рішення, найнеприродніше і найболючіше, яке мене коли-небудь хвилювало”.

Церковне свято 3 липня

3 липня вшановують мученика Якинфа. Він виріс у християнській родині. Римський імператор Траян поставив його своїм кубікуларієм (камергером імператорського палацу). Одного разу під час язичницького святкування Траян бенкетував у капищі, а Якинф замкнувся у своїй кімнаті та молився. Слова молитви почув один зі слуг. Він доніс імператору, що Якинф таємно молиться Христу. Тоді Якинфа схопили. Траян запропонував йому скуштувати ідоложертвенного м’яса, але святий відмовився й оголосив себе християнином. Після жорстоких катувань мученика ув’язнили, далі втомлювали голодом і спрагою, щоб змусити з’їсти ідольську їжу. На 38-й день один зі сторожів, який приніс ідоложертвенне м’ясо, побачив поруч із мучеником ангелів, які вдягали його у світлий одяг і покладали на його голову його вінець. Однак суд над Якинфом вирішили продовжити, але його знайшли у в’язниці померлим.

Народні прикмети

Якщо 3 липня йде дощ, то ще 40 днів буде мокро.

Якщо на рослинах немає павутиння, то найближчі дні будуть дощовими.

Якщо хмари пливуть високо – погода буде сухою.

Що не можна робити 3 липня

Жінкам не можна ходити з розпущеним волоссям.

Не можна перераховувати гроші, які відклали, інакше у вас будуть непередбачені витрати.

Не можна викидати залишки їжі.