Сьогодні 3 червня: яке свято та день в історії

3 червня 1527 року сталася велика пожежа у Львові, яка знищила майже всю готичну забудову міста. У 1571-му війська кримського хана захопили та повністю спалили Москву. У 1940-му цього дня німці вперше бомбили Париж. 3 червня – день народження президента Української Національної Ради ЗУНР Євгена Петрушевича та видатного українського кобзаря та бандуриста Хведіра Холодного.

Свята та пам’ятні дати 3 червня

3 червня у світі – Всесвітній день велосипеда, Всесвітній день людей із деформацією стопи.

Також відзначають: Міжнародний день сидру, День народження парашута.

3 червня в історії

3 червня 1527 року о 19:00 розпочалася Велика пожежа у Львові. Майже всю готичну забудову міста було повністю знищено. Детальніше.

3 червня 1571 року війська кримського хана Девлет Герая захопили та повністю спалили Москву. Детальніше.

3 червня 1814 року народився видатний український кобзар та бандурист Федір Гриценко (Хведір Холодний). Детальніше.

3 червня 1863 року народився Євген Петрушевич – майбутній видатний діяч Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР). Детальніше.

3 червня 1940 року німці вперше бомбили Париж. Це сталося вже після обходу через Арденни головного рубежу оборони французів – лінії Мажино й екстреної та неперевершеної евакуації залишків британського та французького військ із Дюнкерка. У столиці Франції вже й без бомбардування панував хаос – принаймні у владній верхівці. Прем’єр-міністр країни Поль Рейно 17 травня 1940 призначив своїм заступником 84-річного маршала Філіпа Петена – героя Першої світової війни, а в майбутньому – антигероя Другої світової. 18 травня Рейно звільнив головнокомандувача Збройних сил Франції Моріса Гамелена і замінив його на 73-річного Максима Вейгана. І Петен, і Вейган не вірили в можливість перемогти німців і шукали, як краще здатися Гітлеру (надалі Петен заснував і очолив колабораціоністський режим Віші, а Вейган був за нього “міністром національної оборони”).

По суті ці нові керівники й так уже готували Париж до здачі. Але німці вирішили завершити поразку Франції швидко та показово. Люфтваффе отримало наказ знищити французькі ВПС, а також логістику й об’єкти промисловості. В атаку на Париж кинули п’ять авіакорпусів – 1100 літаків. У французів для прикриття столиці було лише 120 винищувачів (з них у повітря піднялися в результаті лише 80). Однак завдяки своєчасному попередженню про плани ворога, наданому союзникам британською розвідкою, досягти стратегічних цілей німці не змогли. Бомби вдарили по 28 залізничних коліях та центрах сортувальних станцій – пошкодження були незначними, залізниця повернулася до роботи в повному обсязі за добу. Що стосується ВПС, то Люфтваффе вдалося знищити лише 20 французьких літаків на землі та збити 15 літаків у повітрі (французькі льотчики збили 10 німецьких літаків). Шість із шістнадцяти аеродромів отримали серйозні пошкодження, але за 48 годин усі відновили роботу. Також незначних пошкоджень зазнали 15 заводів. При цьому німці “в кращих традиціях Конашенкова” заявили про “приголомшливий успіх”: 75 знищених французьких літаків у повітрі та 400 – на землі, а також руйнування численних об’єктів промисловості ворога. Що німцям, на жаль, вдалося, це вбити безліч французів – загинули 254 особи, 652 отримали поранення.

Церковне свято 3 червня

3 червня вшановують пам’ять мучеників Лукилiана, Клавдiя, Іпатiя, Павла, Діонисiя i Павли, дiви. Лукіліан був язичницьким жерцем за римського імператора Авреліана. У старості він переконався у хибності язичницької релігії та повірив у Христа. Під впливом його проповіді багато язичників почали звертатися до християнства. На Лукіліана донесли градоначальнику Нікомідії Сільвану. Той почав змушувати старця повернутися до служіння ідолам. За відмову святому Лукіліану розтрощили щелепи, били палицями та повісили вниз головою, а потім ув’язнили. У в’язниці він зустрів чотирьох отроків – Клавдія, Іпатія, Павла та Діонісія. Святий Лукіліан переконував їх твердо стояти за віру, не боятися мук та смерті. Через деякий час їх усіх кинули в розпечену піч, але дощ погасив полум’я. Мученики залишилися неушкодженими. Правитель засудив їх до смертної кари, відправивши для виконання вироку до Візантії. Отрокам відсікли голови мечем. А Лукіліана численними цвяхами прибили до хреста. Свята діва Павла була свідком цих тортур. Пізніше її схопили та кинули в піч, проте вона залишилася неушкодженою. Тоді її відіслали до Візантії, де відрубали голову.

Народні прикмети

Якщо в лісі з’явилися перші сироїжки, то скоро виростуть і білі гриби.

Якщо видно кола навколо місяця, то найближчими днями буде похмура та прохолодна погода.

Якщо пішов дощ, то грудень цього року буде сніжним.

Якщо вранці на траві багато роси, то червень буде мокрим.

Що не можна робити 3 червня

Дівчатам не рекомендовано заплітати волосся.

Жінкам не можна сваритися та сперечатися навіть через дрібниці.

Не можна нічого підіймати із землі.