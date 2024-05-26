Сьогодні 26 травня: який день в історії

26 травня 1648 року військо під керівництвом Богдана Хмельницького перемогло поляків під Корсунем. У 1940-му почалася евакуація військ союзників із Дюнкерка. У 1953-му відбулося Норильське повстання політв’язнів, очолюване українцями. У 2014-му сталася перша битва за Донецький аеропорт.

Свята та пам’ятні дати 26 травня

26 травня в Україні – День хіміка та День міста Київ (обидва відзначають в останню неділю травня).

У світі – Всесвітній день рудих.

Також відзначають: Всесвітній день Дракули, Всесвітній день лінді-хопу (це афро-американський парний танець).

26 травня в історії

26 травня 1648 року військо Богдана Хмельницького спільно з кримськими татарами розгромило польську армію Миколая Потоцького під Корсунем. Детальніше.

26 травня 1940 року розпочалася евакуація військ союзників із Дюнкерка під час Другої світової війни. Це одна з найвідоміших і найдивовижніших операцій початку війни, адже своїх (а також французьких та бельгійських) військових вивозили всі британці, які мали хоч якісь плавзасоби. Це відбувалося під ворожим вогнем і вдалося.

Операція порятунку мала умовну назву “Динамо”. Справа дійшла до термінової евакуації морем після того, як німці здійснили свій блискавичний наступ на території Нідерландів, Бельгії та Люксембургу, а також прорвали лінію Мажино у Франції. У результаті частини британських експедиційних сил разом із частиною французьких та залишками бельгійських військ виявилися “притиснутими” до води в районі портового міста Дюнкерк на березі Ла-Маншу. Вперше ідеї про евакуацію висловив командувач британських військ лорд Горт ще 18 травня. Проте “переплисти Ла-Манш” – це було зовсім непросте завдання. Паралельно треба було вести бої та відбивати нестримний наступ ворога. Тож операція “Динамо” складалася одночасно з боїв та евакуації. 20 травня уряд Великої Британії, очолюваний Черчиллем, “кинув клич” усім британцям: почали збирати для евакуації будь-які судна, що були здатні подолати Ла-Манш в обидві сторони. Також мобілізували всі наявні кораблі військово-морського та торговельного флотів: накопичилося 693 англійські та близько 250 французьких. Крім того, реквізували 40 голландських шхун, які на той час перебували в британських портах.

21 травня німці перейшли в наступ, щоб захопити порти, проте британці контратакували та відкинули ворога на кілька кілометрів. Попри відчайдушний опір союзників, уже 23 травня німці вийшли до Кале – за 16 км до Дюнкерка. Французи та британці дали танковим дивізіям німців бій у ніч із 23 на 24 травня. І несподівано 24 травня Гітлер наказав своїй армії призупинити наступ і “не наближатися до Дюнкерка ближче ніж на 10 км”. Радіоповідомлення про цей наказ перехопили англійці. Стало зрозумілим, що це єдиний і останній шанс на порятунок.

Увечері 26 травня британський експедиційний корпус отримав наказ про евакуацію. До військових на допомогу висунулась найдивніша морська флотилія всіх часів – поруч із військовими кораблями та великими торговими суднами пливли звичайні приватні яхти та катери. Кожен із рятувальників ризикував життям, адже їх поливала вогнем ворожа артилерія, а з неба бомбувала авіація. Попри це, операція набирала обертів.

Поки великі кораблі вантажили військових у самому порту Дюнкерка, невеликі швартувалися до імпровізованих причалів уздовж узбережжя, що їх створили військові, загнавши до води колони автомобілів. Катери взагалі підходили до самого узбережжя так, що військові могли дістатися до них на човнах і рятувальних шлюпках, або взагалі вплав. Звісно, ​​далеко не всі люди та судна пережили цю евакуацію. Але, за офіційними даними військово-морського міністерства Великої Британії, евакуювати вдалося близько 338 тисяч військовослужбовців – як британців, так і союзників. При цьому на етапі планування операції сподівалися врятувати хоча б 45 тисяч людей. Завдяки цьому істинно народному подвигу Велика Британія зберегла свою кадрову армію, а Франція отримала сили опору, які боролися за її звільнення від окупації.

26 травня 1953 року у системі радянського ГУЛАГу розпочалося наймасовіше та найтриваліше повстання в’язнів – Норильське. У ньому брали участь усі відділення “Горлагу” та два відділення “Норільлагу”. Загалом повстало понад 16 тис. осіб. Більшість із них були українцями, засудженими переважно за націоналізм на 25 років. Детальніше.

26 травня 2014 року відбулася перша битва за Донецький аеропорт. Детальніше.

Церковне свято 26 травня

26 травня вшановують пам’ять апостолів від 70 Карпа та Алфея. Карп був учнем і супутником святого апостола Павла. Знаючи Карпа, як людину доброчесну, апостол Павло поставив його єпископом Берії Фракійської. Апостол Карп ходив із проповіддю Євангелія на острів Крит. Помер мирно в Берії (за іншими джерелами прийняв мученицьку кончину в гоніння імператора Нерона). Святий апостол Алфей походив з галілейського міста Капернаума і був батьком апостолів Якова Алфеїва та Матвія.

Народні прикмети

Якщо в цей день пішов дощ, то весь залишок травня буде дощовим.

Якщо з’явилося багато мошок, то буде багатий врожай грибів.

Якщо 26 травня гроза – влітку часто дощитиме.

Що не можна робити 26 травня

У цей день не можна плакати, інакше весь рік будете лити сльози.

Не можна лінуватися та байдикувати.

Не можна позичати іншим особисті речі.