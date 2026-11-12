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Вже 30 км під захистом: як у Харкові борються з дронами на оптоволокні

Харків 20:32   12.11.2026
Тетяна Литвіна
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Вже 30 км під захистом: як у Харкові борються з дронами на оптоволокні Фото: Генштаб ЗСУ

Інженери комунальних підприємств Харкова спільно з військовими розробляють засоби захисту від російських FPV-дронів. Обладнання, яке захищає від дронів на оптоволокні, вже працює.

Про це розповів міський голова Ігор Терехов в інтерв’ю (“Радіо Хартія”).

За словами мера, більшість дронів українські військові збивають ще на підльоті до міста. Однак частина все ж таки долітає. Додатковий захист допомагає посилити безпеку Харкова.

“Харків’яни бачать, що зменшилася кількість дронів на оптоволокні. Наші інженери разом із військовими 127-ї бригади розробили певне обладнання і вже встановили понад 30 кілометрів цього захисту. І це працює. Це справді суттєвий захист Харкова від FPV-дронів. Треба встановлювати ще”, – сказав Ігор Терехов.

Водночас, за його словами, збільшилася кількість атак дронами, керованими за допомогою радіочастот.

“Це нова радіочастота, на якій працює ворог. Разом із нашими захисниками ми відпрацьовуємо засоби захисту і від цих дронів, але поки що це складно”, – зазначив мер.

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Нагадаємо, про старт експериментального проєкту захисту Харкова від FPV-дронів на оптоволокні в липні повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Листопада 2026 в 20:32;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інженери комунальних підприємств Харкова спільно з військовими розробляють засоби захисту від російських FPV-дронів, зокрема, від дронів на оптоволокні.".