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Новини Харкова 12 листопада 2026 року – головне за день

Події 07:30   12.11.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
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Новини Харкова 12 листопада 2026 року – головне за день

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив»: уночі летіла балістика, БпЛА та авіабомби.

Про загрозу застосування балістики Повітряні сили ЗСУ попередили о 00:53.

Після цього ракети полетіли на Сумську, Полтавську, Київську області, а також – на Київ. Атака тривала до 02:00. Після чого на Харківщину окупанти випустили КАБи, а з півночі на обласний центр – БпЛА.

Вже під ранок, о 05:13, українські захисники попередили про “бандеролі” в Харківській області.

О 06:51 на Харків знову полетіли безпілотники. Інформації про “прильоти” у місті немає.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Листопада 2026 в 07:30;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив»: уночі летіла балістика, БпЛА та авіабомби.".