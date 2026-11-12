Новини Харкова 12 листопада 2026 року – головне за день

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив»: уночі летіла балістика, БпЛА та авіабомби.

Про загрозу застосування балістики Повітряні сили ЗСУ попередили о 00:53.

Після цього ракети полетіли на Сумську, Полтавську, Київську області, а також – на Київ. Атака тривала до 02:00. Після чого на Харківщину окупанти випустили КАБи, а з півночі на обласний центр – БпЛА.

Вже під ранок, о 05:13, українські захисники попередили про “бандеролі” в Харківській області.

О 06:51 на Харків знову полетіли безпілотники. Інформації про “прильоти” у місті немає.