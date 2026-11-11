Полювання на автівки в Харкові, численні «прильоти» – підсумки 11 листопада

Дві людини загинули через удар дрона по машині в Салтівському районі. У Шевченківському був «приліт» FPV по СТО. По місту протягом ночі та дня били «бандеролями» та реактивними «шахедами». «Об’єктив» нагадує головне новини дня.

11 листопада удар призвів до трагедії. Дві людини загинули в Салтівському районі. Ще одна постраждала, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Безпілотник поцілив у машину на дорозі, вона спалахнула. Цей удар був не єдиним протягом дня. Зранку FPV на оптоволокні вдарив по території СТО в Шевченківському районі. Там пошкоджені автомобілі, була пожежа.

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Вночі російська «бандероль» влучила по гаражному кооперативу в Салтівському районі. Там пошкоджені 72 гаражі та автівки, інформує прокуратура. У будинках неподалік вилетіли вікна. Жінка зазнала гострої реакції на стрес. Удень реактивні «герані» атакували Салтівський та Основ’янський райони. Постраждали п’ятеро людей: двоє поранені, у трьох – стрес. В Основ’янському районі горіло цивільне підприємство та автомобілі.

Про це заявив на брифінгу начальник ХОВА Олег Синєгубов. З міркувань безпеки він не став наводити точні дані щодо кількості будинків у регіоні, що досі залишаються без опалення. Проте відзначив, що деякі громади одразу розпочинали опалювальний сезон без централізованої подачі тепла, задіявши котельні та когенерацію. Щодо електрики, за даними Синєгубова, наразі на Харківщині одночасно діють по чотири черги відключень. У більшості абонентів світла немає по 6 – 8 годин на добу. Ситуація в Харкові більш «чутлива». У мережах фіксують перепади напруги від 160 до 280 вольт.

Автівка медиків перекинулася на перехресті проспекту Тракторобудівників і Салтівського шосе. Директор Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта в коментарі Суспільному повідомив: у «швидкій» були водій, медикиня та матір із дитиною. У жінок і дитини забої, водій не постраждав.

Про це заявили в зенітному ракетному дивізіоні 57-ї бригади. Дві ворожі «молнии», які мали українську символіку, перехопили на Вовчанському напрямку.

Килими та теплі речі збирає харківський Центр поводження з тваринами. Комунальники пояснили: речі потрібні для утеплення будок. Допомогти можна пледами, ковдрами, куртками, светрами, рушниками тощо. А от подушки, ковдри з наповнювачем і матраци не потрібні. Усіх, хто хоче утеплити тварин, запрошують привозити речі в Центр щодня, з 9:00 до 15:00 за адресою: проспект Аерокосмічний, 358. Телефони для довідок: 0 (800) 504 313, (067) 920 79 04.

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