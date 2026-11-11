“Швидка” перекинулась у Харкові через ДТП: в машині були мати з дитиною

Сьогодні, 11 листопада, на перехресті проспекту Тракторобудівників і Салтівського шосе сталася ДТП. Внаслідок аварії перекинулося авто медиків.

Відео ДТП публікували у соцмережах.

“Швидка” належить 18 лікарні. В авто перебували водій, медикиня й матір з дитиною, розповів “Суспільному” директор Центру екстреної меддопомоги Харківщини Віктор Забашта.

За його словами, аварія сталася близько 12:00. Водій не травмувався, а жінок і дитину відвезли до медзакладу після аварії.

“Вони везли маму з дитиною і була медична сестра, яка їх супроводжувала, і водій. Трьох людей відвезли із забоями до лікарні”, – зазначив Забашта.

Відео: телеграм-канал “Харьков life”

Нагадаємо, у жовтні в регіоні на 21% зросла кількість ДТП з потерпілими, повідомляли в ГУ Нацполіції в Харківській області. За минулий місяць внаслідок аварій загинула 21 людина, ще 106 отримали травми.