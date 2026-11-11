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Чому дорожчає молоко: фермерка з Харківщини — про дефіцит та закриття бізнесу

Економіка 15:30   11.11.2026
Олена Нагорна
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Чому дорожчає молоко: фермерка з Харківщини — про дефіцит та закриття бізнесу Фото: “Пані Юпітер” / Facebook

Збитковість фермерських господарств та скорочення поголів’я худоби призвели до дефіциту сирого молока на українському ринку. Аби перехопити обмежені обсяги сировини, переробники змушені підіймати закупівельні ціни, що зрештою штовхає вгору вартість готової продукції, розповіла в коментарі МГ «Об’єктив» під час SME Digital Day співзасновниця фермерського господарства «Пані Юпітер» у селі Хотімля Старосалтівської громади Наталія Коваль.

За її словами, основну частину сировини ферма здає одному з переробних заводів на Харківщині, і лише близько 10% молока переробляє самостійно.

«Зараз спостерігається дефіцит сирого молока для того, щоб наші виробники виробляли молоко. І тому вони будуть вимушені підіймати закупівельну ціну, щоб боротися за те молоко, яке є зараз на ринку», — зазначила Коваль.

Для самих фермерів ціна не залежить від сезонності, оскільки корови цілий рік споживають однаковий раціон, тож собівартість формується переважно логістикою, дизелем та електроенергією. Скорочення обсягів молока передусім пов’язане зі зменшенням поголів’я худоби, адже утримувати тварин стає дедалі дорожче.

«Дорожчає паливо, дорожчає електрика, зникає електрика, а ми залежимо від неї, тваринництво. Тому багато хто вимушений закриватися, хто має цю можливість… Знаю, що декілька підприємств зараз на продаж виставлені, вони хочуть реалізувати свої потужності. Багато підприємств було у Куп’янському районі, хтось намагався релокуватись. До наших знайомих прилетіло в Мартову. Це релоковане підприємство. Вони переїхали з Куп’янського району в Мартову, але там також прилетіло», — розповіла Коваль.

За її словами, їхнє господарство також перебуває у зоні ризику.

«До нас також може прилетіти. Або ми можемо потрапити в зону не лише обов’язкової, а й примусової евакуації. Якщо буде примусова, то ми будемо вимушені якось виїжджати. Тварин, це буде залежати від обставин, будемо сподіватися, що ми зможемо їх кудись прилаштувати, але ж ніхто не знає, як це буде відбуватись», — поділилася фермерка.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Листопада 2026 в 15:30;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Збитковість фермерських господарств та скорочення поголів’я худоби призвели до дефіциту сирого молока на українському ринку.".