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Дитина загубилась у метро в Харкові: чим завершились пошуки хлопчика

Суспільство 13:37   11.11.2026
Вікторія Яковенко
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Дитина загубилась у метро в Харкові: чим завершились пошуки хлопчика

Копи розшукали 12-річного хлопчика, який зник поблизу станції метро у Харкові.

“Повідомлення про зникнення дитини надійшло до поліції від матері після того, як хлопчик загубився у підземному переході станції метро. На його пошуки негайно зорієнтували поліцейські наряди”, – розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Правоохоронці оперативно встановили місцеперебування дитини. Хлопчика знайшли на дитячому майданчику поблизу станції метро «Перемога».

Жодних протиправних дій щодо нього вчинено не було. Поліцейські передали дитину матері, а також провели з родиною профілактичну бесіду.

Нагадаємо, у Харкові копи розшукували підлітка. Про зникнення хлопця 9 листопада розповіла його мати. Вона уточнила, що син може перебувати на території Слобідського району. Раніше подібні ситуації вже відбувалися. Правоохоронці виявили хлопця на одній з вулиць міста біля магазину.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Листопада 2026 в 13:37;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Копи розшукали 12-річного хлопчика, який зник поблизу станції метро у Харкові.".