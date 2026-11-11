Зник не вперше: у Харкові копи розшукували підлітка – де він був

Про зникнення підлітка 9 листопада розповіла його мати. Вона уточнила, що син може перебувати на території Слобідського району.

Мама підлітка повідомила, що до того, як син зник, він телефонував їй і обіцяв повернутися додому. Але так і не прийшов. Раніше, зазначили у повідомленні, подібні ситуації вже відбувалися.

“Поліцейські відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 організували перевірку та невідкладні заходи з розшуку дитини. Правоохоронці виявили хлопця на одній з вулиць міста біля магазину. За його словами, він перебував у знайомого”, – розповіли у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Після чого копи провели з хлопцем профілактичну бесіду, щоб надалі такі ситуації не повторювалися, а згодом – доставили додому.