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Новини Харкова 11 листопада 2026 року – головне за день

Події 07:23   11.11.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
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Новини Харкова 11 листопада 2026 року – головне за день

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив»: уночі росіяни атакували ракетами Салтівський та Індустріальний райони. 

07:23

Два райони Харкова атакували вночі росіяни ракетами

Про нічні «прильоти» по двох районах Харкова мер Ігор Терехов написав близько 03:20. Міський голова уточнив: росіяни завдали подвійного ракетного удару по місту. Під атакою опинилися Індустріальний та Салтівський райони. Інформації про руйнування та постраждалих на цей час немає.

Зазначимо, Повітряні сили ЗСУ також інформували вночі про реактивні БпЛА, які кружляли в районі Балаклії. Повторно безпілотники почали атакувати Харківщину вже вранці, о 05:55. О 06:58 оголосили відбій тривоги. Станом на 07:13 у Харкові та області – без нових загроз.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Листопада 2026 в 07:23;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив»: уночі росіяни атакували ракетами Салтівський та Індустріальний райони. ".