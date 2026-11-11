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Новости Харькова 11 ноября 2026 года – главное за день

Происшествия 07:23   11.11.2026
Николь Костенко-Лагутина
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Новости Харькова 11 ноября 2026 года – главное за день

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив»: ночью россияне атаковали ракетами Салтовский и Индустриальный районы. 

07:23

Два района Харькова атаковали ночью россияне ракетами

О ночных «прилетах» по двум районам Харькова мэр Игорь Терехов написал около 03:20. Городской голова уточнил: россияне нанесли двойной ракетный удар по городу. Под атакой оказались Индустриальный и Салтовский районы. Информации о разрушениях и пострадавших на данный момент нет.

Отметим, Воздушные силы ВСУ также информировали ночью о реактивных БпЛА, которые кружили в районе Балаклеи. Повторно БпЛА начали атаковать Харьковщину уже утром, в 05:55. В 06:58 объявили отбой тревоги. По состоянию на 07:13 в Харькове и области – без новых угроз.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 11 ноября 2026 в 07:23;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив»: ночью россияне атаковали ракетами Салтовский и Индустриальный районы. ".