Почему в Харьков стали долетать дроны на радиоуправлении: ответ Синегубова

Военные уже работают над противодействием российским дронам на радиоуправлении, которые долетают до Харькова. По словам начальника ХОВА Олега Синегубова, соответствующие решения уже приняли.

«Должны понимать цель вражескую. Это террор местного населения, потому что все дроны, которые на оптоволокне, на радиоуправлении, все долетали в Харьков, попадали либо в крышу многоэтажек, либо по магазинам, по супермаркетам, по местам скопления людей, по гражданскому автотранспорту, как вчера. Поэтому цель у них – террор местного гражданского населения. Поэтому они ищут разные способы. Когда они понимали, что мы закрыли коридор определенными средствами, они ищут другие способы, как долетать до Харькова. Мы понимаем, почему стали долетать дроны на радиоуправлении», — отметил Синегубов, отвечая на вопросы корреспондентки МГ «Объектив».

Он также рассказал, что враг атакует Харьков волнами. Например, 2-3 недели было затишье, а затем снова — определенная активизация.

«Это все взаимосвязанные вещи, когда они что-то изобретают новое или меняют определенную тактику, мы сразу ищем противодействие, находим, отрабатываем с нашими военными. Дальше они снова что-то придумывают новое. И так оно идёт постоянно. Поэтому я не могу сказать, что факты увеличились, однако то, что мы фиксируем последние две недели, действительно, мы имеем поражение почти каждый день. Однако большое количество дронов ликвидируется на подходах к Харькову», – добавил начальник ХОВА.