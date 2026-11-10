Все «Гвардейские» в Харькове и области требуют переименовать деколонизаторы

Улицы, переулки и другие топонимы с названиями «Гвардейская» (-ий, -е, -и) или с указанием советских гвардейских дивизий в Харькове и населенных пунктах области относятся к символике российской имперской политики и коммунистического тоталитарного режима и подлежат обязательному переименованию.

Об этом МГ «Объектив» рассказал сооснователь проекта «Деколонизация. Украина» Вадим Поздняков, ссылаясь на заключение главного специалиста отдела Украинского института национальной памяти Богдана Короленко.

Согласно разъяснению УИНП, понятие «гвардия» в отечественном контексте является производным от милитарных традиций Московского царства, Российской империи, а впоследствии — большевистских парамилитарных отрядов и Красной армии СССР.

«Советская «гвардейская лента» фактически была измененной «георгиевской лентой», введенной в Российской империи в 1769 году как дополнение к ордену Святого Георгия (использование, изготовление и пропаганда «георгиевской ленты» в Украине запрещены законом с 12 июня 2017 года). Таким образом, объекты, в том числе названия улиц и других объектов топонимии населенных пунктов, в которых использовано наименование «Гвардейская (-ий, -е, -и)», связаны с реализацией российской имперской политики, установлением советской власти на территории Украины, глорификацией милитарных традиций Российской империи, СССР (в частности, мифологии «Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов») и государства-агрессора РФ, относятся к символике российской имперской политики и коммунистического тоталитарного режима и подлежат обязательному переименованию», — говорится в заключении эксперта.

Кроме того, памятники, памятные знаки и изображения с использованием «гвардейской/георгиевской ленты» должны быть полностью демонтированы из публичного пространства.

По оценке Позднякова, в регионе под деколонизацию подпадают 18 объектов топонимии: