Памятники в Харькове под снос: деколонизаторы опубликовали список
Фото: Харьковский горсовет
Проект «Деколонизация Украина» обновил свой топ-100 памятников и знаков, которые необходимо демонтировать, так как они содержат советскую или российскую символику. В списке — 12 объектов в Харькове.
В список попали следующие памятники и знаки:
- памятник советскому солдату возле станции метро 23 августа;
- памятник в виде звезды по улице Харьковских Дивизий;
- памятник Высоцкому;
- памятник Шумилову;
- серп и молот на фасаде Харьковского городского совета;
- памятник дружбе украинского и русского народов (на мосту через реку на проспекте Героев Харькова);
- мурал с изображением Гагарина (на Аэрокосмическом проспекте);
- бюст Гагарина;
- бюст Жуковского;
- изображение Кремля на отеле «National»;
- бюст Захара Слюсаренко;
- советская звезда на доме со шпилем.
Напомним, еще в ноябре 2025 года деколонизаторы грозились «отбить кувалдами» головы скульптурной группе возле Харьковского моста, посвященной «дружбе украинского и русского народов».