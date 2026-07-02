Памятники в Харькове под снос: деколонизаторы опубликовали список

Проект «Деколонизация Украина» обновил свой топ-100 памятников и знаков, которые необходимо демонтировать, так как они содержат советскую или российскую символику. В списке — 12 объектов в Харькове.

В список попали следующие памятники и знаки:

памятник советскому солдату возле станции метро 23 августа;

памятник в виде звезды по улице Харьковских Дивизий;

памятник Высоцкому;

памятник Шумилову;

серп и молот на фасаде Харьковского городского совета;

памятник дружбе украинского и русского народов (на мосту через реку на проспекте Героев Харькова);

мурал с изображением Гагарина (на Аэрокосмическом проспекте);

бюст Гагарина;

бюст Жуковского;

изображение Кремля на отеле «National»;

бюст Захара Слюсаренко;

советская звезда на доме со шпилем.

Напомним, еще в ноябре 2025 года деколонизаторы грозились «отбить кувалдами» головы скульптурной группе возле Харьковского моста, посвященной «дружбе украинского и русского народов».