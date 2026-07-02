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Памятники в Харькове под снос: деколонизаторы опубликовали список

Общество 20:53   02.07.2026
Оксана Горун
Памятники в Харькове под снос: деколонизаторы опубликовали список Фото: Харьковский горсовет

Проект «Деколонизация Украина» обновил свой топ-100 памятников и знаков, которые необходимо демонтировать, так как они содержат советскую или российскую символику. В списке — 12 объектов в Харькове.

В список попали следующие памятники и знаки:

  • памятник советскому солдату возле станции метро 23 августа;
  • памятник в виде звезды по улице Харьковских Дивизий;
  • памятник Высоцкому;
  • памятник Шумилову;
  • серп и молот на фасаде Харьковского городского совета;
  • памятник дружбе украинского и русского народов (на мосту через реку на проспекте Героев Харькова);
  • мурал с изображением Гагарина (на Аэрокосмическом проспекте);
  • бюст Гагарина;
  • бюст Жуковского;
  • изображение Кремля на отеле «National»;
  • бюст Захара Слюсаренко;
  • советская звезда на доме со шпилем.

Напомним, еще в ноябре 2025 года деколонизаторы грозились «отбить кувалдами» головы скульптурной группе возле Харьковского моста, посвященной «дружбе украинского и русского народов».

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 2 июля 2026 в 20:53;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Проект «Деколонизация Украина» обновил свой топ-100 памятников и знаков, которые необходимо демонтировать. В списке — 12 объектов в Харькове".