Дрон ударил по Харькову вечером 16 августа: что известно

Вечером 16 августа в Харькове прозвучала серия воздушных тревог. Вначале мониторы предупреждали об угрозе пусков ракет с территории РФ, следом — о том, что в сторону города летит российский БпЛА.

Следом городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил о «прилете» в городе.

«Попадание ударного БпЛА в Киевском районе. Последствия уточняем», — написал он.

Следом Терехов уточнил: удар пришелся в дорогу, пострадавших на данный момент нет.

Отметим, что первая половина дня воскресенья, 16 августа, в Харькове прошла относительно спокойно. В воздушной тревоге были существенные перерывы по несколько часов.