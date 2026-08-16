Дрон ударил по Харькову вечером 16 августа: что известно
Вечером 16 августа в Харькове прозвучала серия воздушных тревог. Вначале мониторы предупреждали об угрозе пусков ракет с территории РФ, следом — о том, что в сторону города летит российский БпЛА.
Следом городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил о «прилете» в городе.
«Попадание ударного БпЛА в Киевском районе. Последствия уточняем», — написал он.
Следом Терехов уточнил: удар пришелся в дорогу, пострадавших на данный момент нет.
Отметим, что первая половина дня воскресенья, 16 августа, в Харькове прошла относительно спокойно. В воздушной тревоге были существенные перерывы по несколько часов.