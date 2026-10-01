Областная детская клиническая больница в Харькове получила нового руководителя

Новым директором КНП «Областная детская клиническая больница» стала Ангелина Соловьева. Ее коллективу представила глава Харьковского облсовета Татьяна Егорова-Луценко.

Отмечается, что Соловьева хорошо знает больницу: работала медицинским директором и исполняла обязанности руководителя.

До этого в медучреждении руководил Георгий Муратов, он остается в команде больницы, уточнили в облсовете.

Там также добавили, что в больнице идет строительство подземной части с защитным пространством примерно на 500 человек — для детей, родителей и медиков.

Напомним, Василий Скопенко уволился с должности директора КП «Харьковские тепловые сети», сообщала ОО «Харьковский антикоррупционный центр». По их данным, теперь предприятие возглавит Евгений Кауркин.