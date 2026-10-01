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Областная детская клиническая больница в Харькове получила нового руководителя

Общество 16:47   01.10.2026
Виктория Яковенко
Областная детская клиническая больница в Харькове получила нового руководителя Фото: Харьковкий областной совет

Новым директором КНП «Областная детская клиническая больница» стала Ангелина Соловьева. Ее коллективу представила глава Харьковского облсовета Татьяна Егорова-Луценко.

Отмечается, что Соловьева хорошо знает больницу: работала медицинским директором и исполняла обязанности руководителя.

До этого в медучреждении руководил Георгий Муратов, он остается в команде больницы, уточнили в облсовете.

Там также добавили, что в больнице идет строительство подземной части с защитным пространством примерно на 500 человек — для детей, родителей и медиков.

новый руководитель в областной детской больнице
Фото: Харьковкий областной совет

Напомним, Василий Скопенко уволился с должности директора КП «Харьковские тепловые сети», сообщала ОО «Харьковский антикоррупционный центр». По их данным, теперь предприятие возглавит Евгений Кауркин.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 1 октября 2026 в 16:47;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Новым директором КНП «Областная детская клиническая больница» стала Ангелина Соловьева. Ее коллективу представила глава Харьковского облсовета Татьяна Егорова-Луценко.".