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Сколько переселенцев живет в Харькове: данные горсовета

Общество 15:21   01.10.2026
Виктория Яковенко
Сколько переселенцев живет в Харькове: данные горсовета Фото: Харьковский горсовет

В Харькове по состоянию на 1 октября зарегистрировано более 225,6 тыс. внутренних переселенцев, сообщила пресс-служба горсовета.

Среди ВПЛ, проживающих в городе, — 15 тыс. человек с инвалидностью, 28,8 тыс. детей и 63,4 тыс. пенсионеров.

«Для временного проживания переселенцев в Харькове функционируют 59 общежитий, где проживают более 7,6 тыс. человек. С начала года специалисты провели мониторинг 27 таких заведений, чтобы определить первоочередные потребности и улучшить условия проживания. По результатам обследований общежития обеспечивают необходимым оборудованием и вещами, в частности, одеялами, матрацами, зарядными станциями, бойлерами и т.д.», — отметили в мэрии.

Кроме того, в Харькове работают гуманитарные хабы, где переселенцы могут получить гуманитарную, юридическую и психологическую помощь. Во всех районах города действуют пункты выдачи горячего питания.

Напомним, в Салтовском районе 30-летнюю женщину подозревают в подделке медицинских документов и незаконном получении около 487 тысяч гривен государственных выплат по программе «муниципальная няня», сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Фигурантка – жительница Полтавы, уточнили в Харьковской областной прокуратуре.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 1 октября 2026 в 15:21;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове по состоянию на 1 октября зарегистрировано более 225,6 тыс. внутренних переселенцев, сообщила пресс-служба горсовета.".