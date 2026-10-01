Работа в Харькове и области: вакансии с зарплатой до 50 тысяч гривен
По состоянию на 1 октября в Харьковской области актуальны 2453 вакансии, сообщают в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.
Полный список всех вакансий доступен здесь. Десяток лучших выглядит так:
1. Специалист-юрисконсульт – 50 000 грн.
2. Главный инженер – 40 000 грн.
3. Машинист автогрейдера – 39000 грн.
4. Начальник отдела – 35 700 грн.
5. Представитель торговый – 35 000 грн.
6. Производитель работ – 32 500 грн.
7. Арматурщик – 26 000 грн.
8. Специалист по социальной работе – 25 880 грн.
9. Маркировщик – 25 000 грн.
10. Контроллер качества – 22 000 грн.
По вопросам занятости и безработицы можно обратиться на горячую линию областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 08:30 до 17:00 по телефону: 0800 219 729.
Напомним, в Салтовском районе 30-летнюю женщину подозревают в подделке медицинских документов и незаконном получении около 487 тысяч гривен государственных выплат по программе «муниципальная няня», сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Фигурантка – жительница Полтавы, уточнили в Харьковской областной прокуратуре.