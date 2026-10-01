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Работа в Харькове и области: вакансии с зарплатой до 50 тысяч гривен

Общество 12:35   01.10.2026
Виктория Яковенко
Работа в Харькове и области: вакансии с зарплатой до 50 тысяч гривен Фото: ХОВА

По состоянию на 1 октября в Харьковской области актуальны 2453 вакансии, сообщают в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Полный список всех вакансий доступен здесь. Десяток лучших выглядит так:

1. Специалист-юрисконсульт – 50 000 грн.

2. Главный инженер – 40 000 грн.

3. Машинист автогрейдера – 39000 грн.

4. Начальник отдела – 35 700 грн.

5. Представитель торговый – 35 000 грн.

6. Производитель работ – 32 500 грн.

7. Арматурщик – 26 000 грн.

8. Специалист по социальной работе – 25 880 грн.

9. Маркировщик – 25 000 грн.

10. Контроллер качества – 22 000 грн.

По вопросам занятости и безработицы можно обратиться на горячую линию областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 08:30 до 17:00 по телефону: 0800 219 729.

Напомним, в Салтовском районе 30-летнюю женщину подозревают в подделке медицинских документов и незаконном получении около 487 тысяч гривен государственных выплат по программе «муниципальная няня», сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Фигурантка – жительница Полтавы, уточнили в Харьковской областной прокуратуре.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 1 октября 2026 в 12:35;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 1 октября в Харьковской области актуальны 2453 вакансии, сообщают в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.".