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Сколько территорий разминировали за неделю на Харьковщине, рассказал Синегубов

Общество 11:10   01.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
Сколько территорий разминировали за неделю на Харьковщине, рассказал Синегубов Скриншот

Более 95 гектаров территорий разминировали специалисты за неделю на Харьковщине, написал начальник ХОВА Олег Синегубов.

Так за неделю специалисты обследовали:

  • почти 50 гектаров сельхозугодий;
  • почти 1,5 километра линий электропередач;
  • почти два гектара лесных угодий;
  • 200 метров газопроводов;
  • 4,5 километра участков автомобильных дорог;
  • разминировали 19 домовладений;
  • повторно подключили к электросети 43 051 абонента.

Всего, подытожил Синегубов, специалисты обезвредили 1343 взрывоопасных предмета.

«Системную организацию мероприятий по разминированию и безопасности в области обеспечивает Центр координации противоминной деятельности», – напомнил он.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 1 октября 2026 в 11:10;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Более 95 гектаров территорий разминировали специалисты за неделю на Харьковщине, написал начальник ХОВА Олег Синегубов.".