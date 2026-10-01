Сколько территорий разминировали за неделю на Харьковщине, рассказал Синегубов

Более 95 гектаров территорий разминировали специалисты за неделю на Харьковщине, написал начальник ХОВА Олег Синегубов.

Так за неделю специалисты обследовали:

почти 50 гектаров сельхозугодий;

почти 1,5 километра линий электропередач;

почти два гектара лесных угодий;

200 метров газопроводов;

4,5 километра участков автомобильных дорог;

разминировали 19 домовладений;

повторно подключили к электросети 43 051 абонента.

Всего, подытожил Синегубов, специалисты обезвредили 1343 взрывоопасных предмета.

«Системную организацию мероприятий по разминированию и безопасности в области обеспечивает Центр координации противоминной деятельности», – напомнил он.

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