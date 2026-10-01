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Скільки територій розмінували за тиждень на Харківщині, розповів Синєгубов

Суспільство 11:10   01.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Скільки територій розмінували за тиждень на Харківщині, розповів Синєгубов Скриншот

Понад 95 гектарів територій розмінували фахівці за тиждень на Харківщині, написав начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Так за тиждень фахівці обстежили:

  • майже 50 гектарів сільгоспугідь;
  • майже 1,5 кілометра ліній електропередач;
  • майже 2 гектари лісових угідь;
  • 200 метрів газопроводів;
  • 4,5 кілометра ділянок автомобільних доріг;
  • розмінували 19 домоволодінь;
  • повторно підключили до електромережі 43 051 абонента.

Загалом, підсумував Синєгубов, фахівці знешкодили 1343 вибухонебезпечні предмети.

“Системну організацію заходів з розмінування та безпеки в області забезпечує Центр координації протимінної діяльності”, – нагадав він.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Жовтня 2026 в 11:10;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Понад 95 гектарів територій розмінували фахівці за тиждень на Харківщині, написав начальник ХОВА Олег Синєгубов.".