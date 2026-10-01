Скільки територій розмінували за тиждень на Харківщині, розповів Синєгубов
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Понад 95 гектарів територій розмінували фахівці за тиждень на Харківщині, написав начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Так за тиждень фахівці обстежили:
- майже 50 гектарів сільгоспугідь;
- майже 1,5 кілометра ліній електропередач;
- майже 2 гектари лісових угідь;
- 200 метрів газопроводів;
- 4,5 кілометра ділянок автомобільних доріг;
- розмінували 19 домоволодінь;
- повторно підключили до електромережі 43 051 абонента.
Загалом, підсумував Синєгубов, фахівці знешкодили 1343 вибухонебезпечні предмети.
“Системну організацію заходів з розмінування та безпеки в області забезпечує Центр координації протимінної діяльності”, – нагадав він.