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Майже 100 боєприпасів знайшов житель Харківщини, коли збирав гриби

Суспільство 10:43   30.09.2026
Вікторія Яковенко
Майже 100 боєприпасів знайшов житель Харківщини, коли збирав гриби Фото: Міжрегіональний центр гуманітарного розмінування та швидкого реагування

Мешканець села Таранівка під час “тихого полювання” виявив арсенал боєприпасів часів Другої світової війни.

«Ще мить тому він просто збирав гриби. А тепер — стояв поруч із тим, що могло забрати життя. Місцевий мешканець села Таранівка виявив предмети, схожі на вибухонебезпечні про що одразу повідомив рятувальників. Прибувши на місце події піротехніки ретельно обстежили прилеглу територію та виявили цілий арсенал боєприпасів різного калібру: артилерійські снаряди, мінометні міни та бойові частини до снарядів”, – розповіли у міжрегіональному центрі гуманітарного розмінування та швидкого реагування.

Фахівці вилучили 97 одиниць вибухонебезпечних предметів, їх знешкодили з дотриманням усіх необхідних заходів безпеки.

арсенал боеприпасов нашли на Харьковщине
Фото: Міжрегіональний центр гуманітарного розмінування та швидкого реагування
арсенал боеприпасов нашли на Харьковщине
Фото: Міжрегіональний центр гуманітарного розмінування та швидкого реагування
арсенал боеприпасов нашли на Харьковщине
Фото: Міжрегіональний центр гуманітарного розмінування та швидкого реагування

Нагадаємо, раніше сапери знешкодили на Харківщині 250 кілограмову авіаційну бомбу часів Другої світової війни.

Читайте також: Удари по Харкову, двоє постраждалих: Синєгубов про добу в регіоні

Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Вересня 2026 в 10:43;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мешканець села Таранівка під час “тихого полювання” виявив арсенал боєприпасів часів Другої світової війни.".