11 разів ворог атакував на Харківщині: ранкові дані Генштабу ЗСУ

Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили десять атак противника. Окупанти намагалися просунутися в бік населених пунктів Стариця, Охрімівка, Мала Вовча, Вільхуватка, Вільча, Хрипуни та Чугунівка.

На Куп’янському напрямку ворог один раз намагався покращити свої позиції, проводив штурмові дії в бік Путникового.

«Загалом протягом минулої доби зафіксовано 221 бойове зіткнення. Вчора противник завдав одного ракетного удару та 76 авіаційних ударів, під час яких скинув 263 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 8835 дронів-камікадзе та здійснили 2775 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, 37 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню», – пишуть у Генштабі.

Нагадаємо, російські війська продовжують втрачати контроль над Дворічанським плацдармом на Харківщині. Крім цього, утворюється «цікава ситуація» в районі Западного, повідомив військово-політичний оглядач «Інформаційного спротиву» Олександр Коваленко. Детальніше.