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11 разів ворог атакував на Харківщині: ранкові дані Генштабу ЗСУ

Фронт 08:11   30.09.2026
Вікторія Яковенко
11 разів ворог атакував на Харківщині: ранкові дані Генштабу ЗСУ Фото: Генштаб ЗСУ

Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили десять атак противника. Окупанти намагалися просунутися в бік населених пунктів Стариця, Охрімівка, Мала Вовча, Вільхуватка, Вільча, Хрипуни та Чугунівка.

На Куп’янському напрямку ворог один раз намагався покращити свої позиції, проводив штурмові дії в бік Путникового.

«Загалом протягом минулої доби зафіксовано 221 бойове зіткнення. Вчора противник завдав одного ракетного удару та 76 авіаційних ударів, під час яких скинув 263 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 8835 дронів-камікадзе та здійснили 2775 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, 37 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню», – пишуть у Генштабі.

Нагадаємо, російські війська продовжують втрачати контроль над Дворічанським плацдармом на Харківщині. Крім цього, утворюється «цікава ситуація» в районі Западного, повідомив військово-політичний оглядач «Інформаційного спротиву» Олександр Коваленко. Детальніше.

Читайте також: РФ хоче відрізати північно-східну частину Харківщини – Машовець (відео)

Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Вересня 2026 в 08:11;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.".