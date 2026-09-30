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Новини Харкова — головне за 30 вересня: як минула ніч, де атакувала РФ

Події 08:14   30.09.2026
Вікторія Яковенко
Новини Харкова — головне за 30 вересня: як минула ніч, де атакувала РФ

Основні новини доби у хроніці МГ «Об’єктив».

08:14

11 разів ворог атакував на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ на 08:00

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили десять атак противника. Окупанти намагалися просунутися в бік населених пунктів Стариця, Охрімівка, Мала Вовча, Вільхуватка, Вільча, Хрипуни та Чугунівка.

На Куп’янському напрямку ворог один раз намагався покращити свої позиції, проводив штурмові дії в бік Путникового.

06:52

Тривога у Харкові тривала усю ніч

У Харкові оголосили тривогу ще о 18:48 29 вересня. Відбій пролунав аж о 5 ранку. Моніторингові канали впродовж ночі попереджали про БпЛА, що летіли у напрямку міста.

Близько 03:30 Повітряні сили ЗСУ писали про пуски КАБ на Харківщину.

Впродовж ночі під атакою був Київ. ПС ЗСУ попереджали про балістичні ракети, що летіли на столицю.

У Київській МВА інформували про чотирьох постраждалих внаслідок ударів. Одна людина загинула.

Нагадаємо, близько опівночі в Харкові пролунали два вибухи. Мер міста Ігор Терехов повідомив про удари по Салтівському та Київському районах.

Вибухи та “прильоти” в Харкові тривали із вечора 29 вересня. Були удари по Шевченківському та Салтівському районах. Пізніше дрон упав біля багатоповерхового будинку в Київському.

Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Вересня 2026 в 08:14;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби у хроніці МГ «Об’єктив».".