Знову важка ніч у Києві: двоє загиблих та низка пожежа (фото, відео)

Ввечері 29 вересня та вночі 30 числа столиця пережила черговий ворожий обстріл. Дві людини загинули, чотири – постраждали, інформували у Київській МВА.

Близько 02:50 ПС ЗСУ попереджали про балістичні ракети, що летіли на столицю. У ДСНС України повідомили, що пожежі та руйнування зафіксували у чотирьох районах міста.

Святошинський район: горів приватний будинок, ще пошкоджені близько 10.

Подільський район: ворог поцілив у нежитлову будівлю, через що виникла пожежа покрівлі та будматеріалів на шостому поверсі. Також пожежа та руйнування після атаки сталися у складській будівлі. Ще за однією адресою загорівся двоповерховий приватний будинок.

Голосіївський район: сталося загоряння лазні, побутівки та бетонозмішувача.

Соломʼянський район: горів травʼяний настил на відкритій території.

Відео: ДСНС України