Снова тяжелая ночь в Киеве: двое погибших и ряд пожаров (фото, видео)

Вечером 29 сентября и ночью 30 числа столица пережила очередной вражеский обстрел. Два человека погибли, четыре – пострадали, информировали в Киевской ГВА.

Около 02:50 ВС ВСУ предупреждали о летевших на столицу баллистических ракетах. В ГСЧС Украины сообщили, что пожары и разрушения зафиксировали в четырех районах города.

Святошинский район: горел частный дом, еще повреждено около 10.

Подольский район: враг попал в нежилое здание, из-за чего возник пожар кровли и стройматериалов на шестом этаже. Также пожар и разрушение после атаки произошли в складском здании. Еще по одному адресу загорелся двухэтажный дом.

Голосеевский район: произошло возгорание бани и бетоносмесителя.

Соломенский район: горела трава на открытой территории.

Видео: ГСЧС Украины